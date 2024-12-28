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Plastik poşete zam kararı

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Yeni yılda plastik poşet fiyatının ne kadar olacağı henüz belirlenmedi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre geri kazanım katılım payı 60 kuruştan 86 kuruşa yükseltildi. Bu kararın ardından 25 kuruş olan poşet fiyatının da yeni yıldan itibaren zamlanması bekleniyor.

Yeni yılda plastik poşet fiyatının ne kadar olacağı merak konusuyken, Resmi Gazete'de dikkat çeken bir karar yayımlandı.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım tutarlarına ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 zamla adet başına 86 kuruşa yükseldi. Katılım payı tutarları 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

2024 YILINDA 60 KURUŞ OLARAK UYGULANMIŞTI

Geri kazanım katılım payı 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren adet başına 60 kuruş olmasına rağmen tüketicilerin ödeyeceği tutar, bakanlık tarafından 25 kuruş olarak devam ettirilmişti.

Plastik poşete zam kararı

10,6 MİLYAR LİRALIK TASARRUF SAĞLANDI

2019 yılından bu yana uygulanan plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasıyla bu yılın temmuz ayına kadar 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali da önlendi. Ayrıca ülke ekonomisinde yaklaşık 10,6 milyar liralık tasarruf sağlandı.

Plastik poşete zam kararı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSerdar null:

10.6 milyar tasarruf sağlandı da halk neden göremedi faydalanamadı bundan

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıYasin Altundaş:

Ne tasarrufu ? Bizim gibi küçük Esnafa girdi o

Yorum Beğen39
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Haber YorumlarıSer_hat:

Vay beeee Asgari ücret bile Plastik poşet kadar zam alamadı...

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıArif İnanç:

Allah büyük. Bilir bilir yapar EKONOMİ ekibi. Öyle kabak tadı verdiler ki. Utanmadan % 30 zam ile geliştirdiler asgari ücretli kimsenin gıkı bile çıkmadı. Poşete % 43.5 zam. Elektrik doğalgaz ne olacak belli bile değil. Denetleme deseniz hak getire. Sayın Reis'im o çıktığınız yola neler saçıp döktükletine bir bakın bakalım. Acaba çıkılan yol bu yol muydu? Karşılıksız ekonomi bu kadar olur zaten.

Yorum Beğen26
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Haber YorumlarıVATOZZ:

Poşete bile %43.5 zam yapılmış. Bir poşet kadar değerimiz yok arkadaş.

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