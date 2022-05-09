Piyasaların gözü Ukrayna ve Çin'de! Dolar, 15 lira sınırına dayandı
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Geçen hafta Fed'in faiz kararıyla dalgalanan dolar/TL, haftayı 14,95'i aşarak yükselişle tamamlamıştı. Yeni haftanın ilk iş gününde Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'deki artan salgın vakaları haberleriyle yön arayan ve küresel piyasalarda güçlenen ABD Doları, dolar/TL'yi yükseltirken kur 15 sınırına yaklaşıyor.
Küresel ve yurt içi piyasalarda, veri bakımından sakin bir hafta başlangıcı söz konusu. Bu hafta genelinde ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon verilerinin döviz piyasalarının yönü açısından önemli olacak.
Küresel piyasalarda talebin artmasıyla dolar güne yükselişle başlamasının ardından 14,99 seviyelerinde işlem görüyor.
Geçen hafta Fed'in faiz kararı ve Powell'ın mesajlarıyla dalgalanan dolar/TL, haftayı 14,95'i aşarak yükselişle tamamlamıştı. Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalarda işlemlerin artmasıyla yönünü yukarı çevirdi ve 14,98'i aştı. Euro/TL ise parite etkisiyle hafif düşüşle 15,76'dan işlem görüyor.
Asya borsaları, faiz artırımları endişeleri nedeniyle Wall Street'e paralel olarak gerilerken, Shanghai'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılması küresel ekonomik büyüme ve muhtemel bir resesyona dair endişeleri kuvvetlendirdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,9; Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,1 geriledi.
Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin devam etmesinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, bu durumun küresel çapta dolara olan talebin artmasını beraberinde getirdiğini söyledi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha "şahin" politikaların gerekebileceği endişelerinin de dolar talebinin artmasında etkili olduğunu aktaran analistler, tahvil faizlerinin seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini vurguladı.