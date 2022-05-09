Piyasaların gözü Ukrayna ve Çin'de! Dolar, 15 lira sınırına dayandı

Küresel ve yurt içi piyasalarda, veri bakımından sakin bir hafta başlangıcı söz konusu. Bu hafta genelinde ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon verilerinin döviz piyasalarının yönü açısından önemli olacak.

TALEBİN ARTMASIYLA YÜKSELİŞE BAŞLADI

Küresel piyasalarda talebin artmasıyla dolar güne yükselişle başlamasının ardından 14,99 seviyelerinde işlem görüyor.

İLK İŞLEM GÜNÜNDE YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Geçen hafta Fed'in faiz kararı ve Powell'ın mesajlarıyla dalgalanan dolar/TL, haftayı 14,95'i aşarak yükselişle tamamlamıştı. Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalarda işlemlerin artmasıyla yönünü yukarı çevirdi ve 14,98'i aştı. Euro/TL ise parite etkisiyle hafif düşüşle 15,76'dan işlem görüyor.

SALGIN ÖNLEMLERİNİN SIKILAŞTIRILMASI ENDİŞELERİ KUVVETLENDİRDİ

Asya borsaları, faiz artırımları endişeleri nedeniyle Wall Street'e paralel olarak gerilerken, Shanghai'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılması küresel ekonomik büyüme ve muhtemel bir resesyona dair endişeleri kuvvetlendirdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,9; Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,1 geriledi.

KÜRESEL PİYASALARDA ENFLASYONİST BASKILAR ARTIYOR

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin devam etmesinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, bu durumun küresel çapta dolara olan talebin artmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha "şahin" politikaların gerekebileceği endişelerinin de dolar talebinin artmasında etkili olduğunu aktaran analistler, tahvil faizlerinin seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini vurguladı.