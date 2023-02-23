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Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararında! Ekonomistler 100 baz puanlık indirim bekliyor

Ekonomi Haberleri

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararında. Beklenti anketine katılan 17 ekonomistten 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan takvimle birlikte yıl içerisinde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihleri duyurulmuştu.

GÖZLER SAAT 14.00'E ÇEVRİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvime göre, faiz kararı toplantısı bugün yapılacak ve saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın, bugün gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor. Banka, bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

Erkan Can :

Emin olun hiç bir piyasanın gözü bugünki faiz kararında değil.. piyasa merkezin ne yaptığıyla ilgilenmiyor maalesef.

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