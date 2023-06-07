Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyasaların ateşi sönmüyor! Dolar, euro ve altın güne rekorla başladı

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından hızla yükselişe geçen dolar ve euronun yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Gece saatlerinde 22 seviyelerini aşarak yeni bir rekor kıran dolar, saat 09.00 itibarıyla 22 lira 80 kuruştan işlem görüyor. Güne yine rekorla başlayan euro/TL aynı dakikalarda 24,4813; gram altın ise 1436,85 seviyelerinde seyrediyor.

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi.

Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 09.00 itibarıyla 22,80 seviyelerine ulaşarak rekorunu yineledi. Aynı dakikalarda euro 24,4813; gram altın ise 1436,85 seviyelerinde seyrediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜİK önceki gün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması sonucu yıllık enflasyon yüzde 39,59 olmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (36)

ferfer:

vay yavrum vay dolara altına bak fiyuvvvvvvv seçim bitti tabi hadi bakalım ver mehteri şimdi ekmek soğancılar

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
mahalle sakini:

Dolara operasyon çeken teröristlerin kimler olduğunu devlet çok iyi biliyor bekleyecek 1 dakikamız yok hepsi layık olduğu yere gidecek bu millete operasyon yapılamayacağını öğrenecekler.

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
ferfer:

tatile gidecez bayram 9 güne çıktımı ya??ooo naber hala ekmek kuru soğana talimmi olsun olsun vardır bi hayır şükür de buda senin sınavın demekki sabret reis başımızda ya düzelir merak etme borçmu ne borcu hepsi altın dolara bağlı kardeş kuısura bakma hadi görüşürüz :)))

Cevap Yaz1127Yayından Kaldır
Tüm 36 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title