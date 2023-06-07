Piyasaların ateşi sönmüyor! Dolar, euro ve altın güne rekorla başladı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından hızla yükselişe geçen dolar ve euronun yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Gece saatlerinde 22 seviyelerini aşarak yeni bir rekor kıran dolar, saat 09.00 itibarıyla 22 lira 80 kuruştan işlem görüyor. Güne yine rekorla başlayan euro/TL aynı dakikalarda 24,4813; gram altın ise 1436,85 seviyelerinde seyrediyor.

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi.

DOLAR VE EURO REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 09.00 itibarıyla 22,80 seviyelerine ulaşarak rekorunu yineledi. Aynı dakikalarda euro 24,4813; gram altın ise 1436,85 seviyelerinde seyrediyor.

EKONOMİNİN DÜMENİNDE ARTIK MEHMET ŞİMŞEK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39,59 OLARAK HESAPLANDI

TÜİK önceki gün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması sonucu yıllık enflasyon yüzde 39,59 olmuştu.