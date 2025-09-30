Piyasalarda Güvenli Liman Arayışı: Altın ve Gümüşe İlgi Artıyor

BULLS Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, "Global piyasalarda güvenli liman arayışı arttı. Altın ve gümüşte yukarı yönlü ivme güç kazandı. Yatırımcılar artan volatilite nedeniyle pozisyonlarını daha sık kontrol etmeleri gerekir. Bu sert bir geri çekilme olacak anlamına gelmiyor ancak olası ani gelişmeler hem altın hem de gümüş tarafında yatırımcıyı istemediği sonuçlarla karşı karşıya bırakabilir" dedi.

Sever, "Borsa İstanbul dünya borsalarına kıyasla halen geriden geliyor. Fakat bu farkın kapatılma potansiyeli bulunuyor. Piyasanın bu yönde beklentileri var. Global piyasalarda güvenli liman arayışı arttı. Altın ve gümüşte yukarı yönlü ivme güç kazandı. ABD'de hükümetin kapanma ihtimali de altına talebi artırdı, Türkiye'de ise altının kilogram fiyatı dünyaya kıyasla 1.500-2.000 dolar daha yüksek" diye konuştu.

Sever, "Türk toplumunun altına olan ilgisi kriz dönemlerinde daha da artıyor. Belirsizlik ortamı normalleştiğinde bu olağanüstü talebin geri çekilmesiyle fiyatlarda da dengelenme yaşanabilir. Altın sertifikalarıyla fiziki altın arasındaki fiyat farkı yüzde 20'ye kadar çıktı. Bu kısa vadeli bir anomali olabilecek, daha önce yüzde 13-14 seviyelerinde düzeltmeler görüldü" ifadelerini kullandı.

'ZİYNET ALTINA TALEP GÜÇLÜ'

Sever, "Son dönemde sadece gram ve çeyrek altına değil, ziynet tarafına da güçlü talep var. Artan ithalat rakamları da bu tabloyu destekliyor, ancak fiziki altın talebi ekonomiden varlık çekiyor ve sistem dışına çıkarıyor" dedi.

Sever, "Bu hafta açıklanacak enflasyon verileri piyasaların yönü açısından belirleyici olacak. Beklenti yüzde 2,5 seviyelerindedir, daha yüksek bir gerçekleşme dezenflasyon sürecine ilişkin soru işaretleri doğurabilir. Önümüzdeki dönemde ise borsanın potansiyeli hala yüksek. Umarız dış etkenlerden daha az etkilenerek, borsamız dünyadan geri kalan payını alır" değerlendirmesinde bulundu.