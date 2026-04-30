Haberler

Piyasalarda gün sonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gün içinde en düşük 14.250,26 puanı, en yüksek 14.469,31 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kazanarak 14.442,56 puandan tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 6 milyon 712 bin lira oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 131,63 puan artarak 14.442,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 27,16 puan ve yüzde 0,19 azalışla 14.284,04 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.250,26 puanı, en yüksek 14.469,31 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kazanarak 14.442,56 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 122,77 puan ve yüzde 0,75 artışla 16.601,12 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,43, sanayi endeksi yüzde 1,06 ve hizmetler endeksi yüzde 0,73 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 31'i geriledi, 3'ü yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ, Sasa Polyester, Astor Enerji ile ASELSAN, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 619 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 619 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 6 milyon 712 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,9377, satışta 45,1178 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,9535, satışta 45,1337 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1736, sterlin/dolar paritesi 1,3586 ve dolar/yen paritesi 156,686 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,6 düşüşle 109,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

