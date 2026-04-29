Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,15 puan azalarak 14.311,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 92,30 puan ve yüzde 0,64 artışla 14.421,65 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.246,25 puanı, en yüksek 14.476,20 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybederek 14.311,19 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 8,12 puan ve yüzde 0,05 artışla 16.478,35 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,28, sanayi endeksi yüzde 0,76 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,45 mali endeks yüzde 1,16 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 61'i geriledi 1 tanesi yatay seyretti. Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ, Sasa Polyester, ASELSAN, Astor Enerji ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 540 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 540 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 düşüşle 6 milyon 592 bin 200 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,39, bileşik getirisi yüzde 40,89 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,9535, satışta 45,1337 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,9390, satışta 45,1191 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1697, sterlin/dolar paritesi 1,3492 ve dolar/yen paritesi 160,173 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 4,9 artışla 109,1 dolardan işlem görüyor.