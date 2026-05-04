Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 değer kazanarak 14.477,05 puana yükseldi.

Perşembe günü 14.442,56 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 64,27 puan ve yüzde 0,45 artışla 14.506,83 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,49 puan ve 0,24 yükselişle 14.477,05 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.377,93, en yüksek 14.544,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 4,03, sanayi endeksi yüzde 0,61 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 0,43, mali endeks yüzde 0,56 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken 57'si düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, ASELSAN, Sasa Polyester ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 575 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,84, bileşik getirisi yüzde 41,42 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1720, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 157 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,1980 liradan, avro 52,9920 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 azalışla 4 bin 575 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 artışla 108,4 dolardan işlem görüyor.