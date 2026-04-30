İstanbul serbest piyasada dolar 45,1850 liradan, avro 52,8870 liradan satılıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 değer kazanarak 14.396,99 puana yükseldi.

Dün günü 14.311,19 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 27,16 puan ve yüzde 0,19 azalışla 14.284,04 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 85,80 puan ve 0,60 yükselişle 14.396,99 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.250,26 puanı, en yüksek 14.410,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,54, sanayi endeksi yüzde 0,68, hizmetler endeksi yüzde 0,29, mali endeks yüzde 0,90 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükselirken, 31'i düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, ASELSAN, Sasa Polyester ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 627 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,84, bileşik getirisi yüzde 41,42 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1700, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 159,3 düzeyinde seyrediyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,8 artışla 4 bin 627 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,5 azalışla 109,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

