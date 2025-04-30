Pirelli Türkiye'ye Yeni Satış Müdürü Atandı: Gülnur Daş

Pirelli Türkiye'de "Satış Müdürü" pozisyonuna Gülnur Daş getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pirelli Türkiye'de satış bölümünde yönetici rolü üstlenen Daş, kariyerine Agesa firmasında "Finansal Danışman" olarak başladı.

Daha sonra, Birinci Otomotiv'de "Satış ve Pazarlama" bölümlerinde çalışan Daş'ın, 10 yılı satış ve pazarlama yönetici kademelerinde olmak üzere otomotiv sektöründe 18 yıllık deneyimi bulunuyor.

Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve Marmara Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Bölümü'nden yüksek lisans derecesine sahip olan Daş, 2 çocuk annesi ve İngilizce biliyor.

Sosyal sorumluluk çalışmalarına önem veren ve tecrübeleri ile topluma katkı sunmayı hedefleyen Daş, çeşitli projelerde mentörlük görevi üstleniyor.