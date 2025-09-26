Haberler

Pınar Özistanbullu Demir, Metro Türkiye'nin Kurumsal İletişim Müdürü Oldu

Pınar Özistanbullu Demir, Metro Türkiye'nin Kurumsal İletişim Müdürü Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metro Türkiye, Pınar Özistanbullu Demir'i yeni Kurumsal İletişim Müdürü olarak atadı. 2006'dan beri şirkette yer alan Demir, profesyonel deneyimiyle kurumsal iletişim stratejilerine liderlik edecek.

Metro Türkiye'nin Kurumsal İletişim Müdürü, Pınar Özistanbullu Demir oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeme içme sektöründe iş ortağı olarak faaliyet gösteren Metro Türkiye'de üst düzey atama gerçekleşti.

Şirkete 2006'da yeni mezun olarak katılan ve kariyeri boyunca kategori yönetimi, hedef grup müşteri yönetimi, pazarlama ile etkinlik ve sponsorluklar alanlarında yönetici pozisyonlarında görevler alan Demir, 1 Eylül itibarıyla şirketin yeni Kurumsal İletişim Müdürü oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 2005'te mezun olan Demir, şirkette uzun yıllara dayanan deneyimiyle hem ürün yönetimi hem de sektör ve müşteri bilgisi sayesinde farklı bakış açılarını bir arada değerlendirme yetkinliği kazandı.

Yeni görevinde şirketin kurumsal iletişim stratejilerine liderlik edecek olan Demir, Metro Türkiye'nin Türk mutfağına ve gastronomi ekosistemine katkılarını ve sürdürülebilirlik çalışmalarını kamuoyuyla buluşturacak.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Trump'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: O da bunun farkında

Netanyahu'yu çıldırtacak diyalog: Bu böyle devam etmez
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün son röportajında vasiyet gibi istek! İşte hayatını oynamasını istediği oyuncu

Son röportajında vasiyet gibi istek: Hayatım film olursa o oynasın
Arda Güler'e büyük müjde

Son karar verildi! Arda'ya büyük müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.