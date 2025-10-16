Philadelphia Fed İmalat Endeksi Ekim'de Eksi 12,8 ile Düşüşte

NEW ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ekimde eksi 12,8 ile piyasa beklentilerinin altına inerken nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Philadelphia şubesi, ekim ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı. Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre endeks, ekimde 36 puan azalarak eksi 12,8'e düştü.

Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye inen endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 8,6 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi. Sevkiyat endeksi de ekimde 20,1 puan azalışla 6'ya gerilerken yeni sipariş endeksi 5,8 puan artarak 18,2'ye ulaştı.

İstihdam endeksi de aynı dönemde 1 puan azalarak 4,6'ya düştü.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.