Petrol Ofisi UTTS'li İstasyon Sayısını 2500'e Ulaştırdı

Petrol Ofisi UTTS'li İstasyon Sayısını 2500'e Ulaştırdı
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Petrol Ofisi Grubu, ulusal taşıt tanıma sistemi (UTTS) ile toplam istasyon sayısını 2500'e çıkararak, otomotiv pazarında önemli bir adım attığını duyurdu. CEO Mehmet Abbasoğlu, teknolojik yatırımlara devam edeceklerini ifade etti.

PETROL Ofisi Grubu, ileri teknoloji yatırımlarını hızlandırarak UTTS'li istasyon sayısını 2 bin 500'e taşıdığını duyurdu.

Petrol Ofisi Grubu, ülke çapındaki UTTS'li istasyon sayısını 2 bin 500'e ulaştırdı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu "Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi dönüşümü otomotiv pazarı ve özellikle filo ve operasyonel kiralama sektörü için kritik bir dönüm noktası niteliğinde. Sektörün artan büyüklüğü ve gelişimi de göz önüne alındığında hedefimiz hem kayıt dışı ekonomi ile olan savaşta sektörümüzün öncüsü olmak hem de paydaşlarımıza ve tüketicilere sürdürülebilir katma değer sağlamak. Bu alandaki teknolojik yatırımlarımızı derinleştirerek sürdüreceğiz" dedi.

'UTTS AĞIMIZLA EN YAYGIN HİZMETİ VERMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ'

Petrol Ofisi Grubu Perakende Direktörü Yiğit Meral de "2 bin 500 istasyonda, 3 bin 600'ü aşkın pompa adasındaki UTTS ağımızla en yaygın hizmeti vermekten mutluluk duyuyoruz. Dijital Dönüşüm Direktörlüğümüzün bu sürece özel geliştirdiği mobil uygulama sayesinde kullanıcılar alım işlemlerini, UTTS'li pompa adası seçmek zorunda kalmadan gerçekleştirebiliyor. Ayrıca müşterilerimizin kendileri için en uygun UTTS montaj şirketini seçebilmeleri için de yine bu sürece özel 7 gün 24 saat hizmet veren özel bir randevu çağrı merkezi oluşturduk. Amacımız 30 Haziran'da sona erecek bu süreçte müşterilerimize hızlı ve pratik çözümler sunmak" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SOHBET

Petrol Ofisi, ileri teknolojiyi de sürece entegre ederek mükelleflerin sorularını hızlı ve doğru şekilde yanıtlayan yapay zeka destekli 'UTTS için Sor' sohbet botunu da geçiş süreciyle birlikte devreye almıştı. Sohbet botuna Petrol Ofisi web sitesinin sağ alt köşesinde yer alan sohbet ikonu üzerinden veya istasyonlarda bulunan 'Konuşan İstasyon' QR menüsü aracılığıyla erişilebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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