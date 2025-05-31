Petrol Ofisi, Türkiye'nin En Değerli Markaları Arasında Üçüncü Kez!

Petrol Ofisi, Türkiye'nin En Değerli Markaları Arasında Üçüncü Kez!
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Petrol Ofisi Grubu, Brand Finance tarafından açıklanan Türkiye'nin en değerli markaları raporunda üst üste üçüncü kez akaryakıt sektörünün en değerli markası olarak yer aldı. CEO Mehmet Abbasoğlu, bu başarıyı uzun vadeli finansal stratejilerine ve sürdürülebilir büyüme odaklı yatırımlarına bağlıyor.

Petrol Ofisi Grubu, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yayımlanan Türkiye'nin en değerli markaları raporunda Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası arasında yer alarak üst üste üçüncü kez akaryakıt sektörünün en değerli markası olarak gösterildi.

Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerlendirme ve danışmanlık şirketi Brand Finance, TÜRKİYE 125 – Türkiye'nin En Değerli Markaları 2025 yılı raporunu açıkladı. Türkiye'nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi, sıralamada Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası sıralamasında yer aldı.

Sonuçlar hakkında değerlendirmede bulunan Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, "Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası arasında yer alarak bir kez daha sektörümüzün en değerlisi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu performans uzun vadeli finansal stratejimizin ve ekosistem ekonomisine verdiğimiz özenin bir sonucu. bp satın alması ile hem akaryakıt hem de geniş perspektifte enerji sektörünün referans birleşmelerinden birine imza atmıştık. Bu önemli işlemin markamıza ve ekosistemimize kattığı değerin karşılığını görüyor olmak büyük mutluluk. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibimize, iş ortaklarımıza ve bize güvenen milyonlarca müşterimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sürdürülebilir büyümeye odaklı yerel ve bölgesel yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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