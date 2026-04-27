Petrol Ofisi, motosikletler için özel geliştirdiği Maximoto yağlarını tanıttı

Petrol Ofisi, Motobike İstanbul'da motosiklet sürücüleriyle buluştu

Petrol Ofisi Grubu, Motobike Fuarı'nda motosikletler için özel olarak geliştirdiği yüksek performanslı Maximoto yağlarını tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi Grubu, Motobike Fuarı'nda bu yıl da motosiklet tutkunlarıyla bir araya geldi. 22-25 Nisan'da İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açan fuar, motosiklet sürücülerini ve dünyanın önde gelen üreticilerini bir araya getirdi.

Motosiklet ekosistemine yönelik özel çözüm ve ürünler geliştiren Petrol Ofisi'nin uzmanları, fuarda yüksek performans ve üstün motor koruması sunan Maximoto motosiklet yağlarını tanıttı. Ziyaretçiler, Petrol Ofisi standını ziyaret ederek markanın ileri teknoloji ile üretilen ürünleri hakkında detaylı bilgileri alma fırsatı buldu.

Petrol Ofisi'nin bu yılki sürprizlerinden biri de Türkiye'de motosiklet kültürü ve güvenli sürüş eğitimleri denildiğinde akla ilk gelen isimlerden uzman eğitmen Zafer Akçay oldu.

Motosiklet İleri ve Güvenli Sürüş Akademisi Kurucusu Akçay, fuarın açık olduğu dört gün boyunca stantta misafirlerle bir araya gelerek soruları yanıtladı, sürüş tekniklerinden ileri seviye güvenlik detaylarına kadar merak edilen pek çok konuda tecrübelerini ve bilgilerini paylaştı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
