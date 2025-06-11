Petrol Ofisi, Akdeniz'de İlk ULSFO Üretimini Gerçekleştirdi

Petrol Ofisi, Akdeniz'de İlk ULSFO Üretimini Gerçekleştirdi
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Petrol Ofisi Grubu, Akdeniz'de kükürt sınırının yüzde 0,10'a düşmesiyle Kocaeli Derince'deki terminalinde ilk Ultra Düşük Kükürtlü Yakıt (ULSFO) üretimini başlattı. İlk ayda 10 bin ton ULSFO satışı gerçekleştiren şirket, transit siyah ürün pazarında önemli bir pazar payı elde etti.

Akdeniz'de gemi yakıtlarında kükürt sınırının yüzde 0,10'a düşürüldüğü yeni döneme girilirken Petrol Ofisi Grubu'nun Kocaeli Derince'deki terminalinde ilk ULSFO (Ultra Düşük Kükürtlü Yakıt) üretildi. İlk ayda 10 bin tondan fazla ULSFO satış hacmine ulaşan şirket, böylelikle transit siyah ürün pazarının yüzde 20'den fazlasını karşılayarak önemli bir başarı elde etti.

Türkiye, 1 Mayıs tarihi itibarıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenen Emisyon Kontrol Alanı (ECA) kapsamına girdi. Sektörün önde gelen denizcilik yakıtları tedarikçilerinden Petrol Ofisi Grubu, Nisan ayında gerçekleştirdiği ECA uyumlu yüzde 0,10 kükürt içerikli ULSFO (Ultra Düşük Kükürtlü Yakıt) ikmalinin ardından, ilk ULSFO üretimini de gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Derince'deki terminalinde gerçekleştirdiği bu önemli üretimle birlikte şirket; motorin, DMA ve VLSFO kapasitesine ek olarak ULSFO üretim ve depolama esnekliğini de kazanmış oldu. İlk ayda 10 bin tondan fazla ULSFO satış hacmine ulaşan şirket, transit siyah ürün pazarının da yüzde 20'den fazlasını karşılayarak önemli bir başarı gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Petrol Ofisi Grubu Tedarik Operasyonları Kıdemli Müdürü Sibel Elekdağ Yeşiltepe, "Türkiye'nin Akdeniz bölgesi Emisyon Kontrol Alanı kapsamına dahil edilmesi, düşük kükürtlü yakıtlara yönelik talebi önemli ölçüde artırdı. Biz de bu değişime hızla adapte olarak operasyon güvenliğini önceliklendirip ürün testlerimize başladık. Terminal Operasyonları ve İkmal Müdürlüğü ekiplerimizin hassas çalışmaları neticesinde de Kocaeli Derince'deki tesisimizde ilk ULSFO üretimimizi başarıyla tamamladık. Üretim teknolojimizi ikmal gücümüzle birleştirerek sektörümüzün sürdürülebilir geleceğine giden yolda öncü adımlar atıyor, bu sayede hem yerli hem de transit geçen gemilere kesintisiz ve hızlı ULSFO tedariki sunabiliyoruz. Sürdürülebilir yakıt ekosistemine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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