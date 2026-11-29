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Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) Bandırma Şubesi'nin 21'inci Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Emrah Uraz 58 oy alarak yeni şube başkanı seçildi. Mevcut başkan Tuncay Topuz ise 42 oy aldı.

Delegeler, işçilerin sorunlarıyla yeterince ilgilenilmediğini, fabrikalara ziyaretlerin yetersiz kaldığını ve çalışanların haklarının savunulması konusunda eksiklikler yaşandığını ileri sürdü. Ücretlerin yetersizliği ve aynı iş yerinde çalışan işçiler arasındaki ücret farklılıkları da eleştiriler arasında yer aldı.

Uraz: "Bu koltuk saltanatına son vereceğiz"

Şube başkan adayı Emrah Uraz, konuşmasında mevcut yönetimi eleştirerek sendikada yeni bir dönem başlatmak istediklerini söyledi. Son dört yılda işçilerin sorunlarının yeterince gündeme taşınmadığını savunan Uraz, özel sektörde yaşanan işten çıkarmalar karşısında sendikanın daha etkin mücadele etmesi gerektiğini ifade etti. Sendikanın işçilerle sürekli iletişim halinde olması gerektiğini belirten Uraz, seçilmeleri durumunda fabrikalarda ve üretim alanlarında daha fazla bulunacaklarını dile getirdi. Uraz, "Bu koltuk saltanatına son vereceğiz. Sendikamızın mücadeleci ruhunu yeniden ayağa kaldıracağız. Fabrikaları seçimden seçime hatırlamayacağız. Sürekli sahada, üretim alanlarında, işçinin yanında olacağız. Çünkü sendikacılık yalnızca seçim dönemlerinde hatırlanacak bir görev değildir" dedi.

Mevcut başkan Tuncay Topuz ise yöneltilen eleştirilere karşılık görev süresince yapılan çalışmaları anlattı. Topuz, toplu iş sözleşmeleriyle ücretlerde iyileştirmeler sağlandığını, süt yardımının artırıldığını ve iş riski priminde düzenlemeler yapıldığını belirtti. İş yerlerindeki fiziki şartların iyileştirilmesi kapsamında soyunma odalarının yenilendiğini de aktaran Topuz, yönetiminin hiçbir çalışma yapmadığı yönündeki eleştirileri kabul etmedi.

Topuz'un konuşması sırasında bazı üyeler tepki göstererek sözlü tartışmaya girdi. Bir grup üyenin salonu terk etmesinin ardından salonda "Yalancı başkan istemiyoruz" sloganları atıldı.

Tartışmaların büyümesi üzerine divan kurulu üyeleri tarafları sakin olmaya çağırdı. Yaşanan gerginliğin ardından Topuz konuşmasını tamamladı.

Emrah Uraz 58 oyla başkan seçildi

Genel kurulda konuşmaların tamamlanmasının ardından seçime geçildi. Mevcut başkan Tuncay Topuz ile Emrah Uraz'ın yarıştığı seçimde Emrah Uraz 58 oy alırken, Tuncay Topuz 42 oyda kaldı. Bu sonuçla Emrah Uraz, Petrol-İş Bandırma Şubesi'nin yeni başkanı oldu.

Yeni yönetimde başkan yardımcılığına Aydın Gevgin, mali başkan yardımcılığına ise Ümit Ergün seçildi. Yönetim kurulu asil üyeliklerine Turgut Ceyhan ve Mevlüt Sıvacı getirildi. Genel kurulda ayrıca denetim ve disiplin kurulları ile merkez genel kurul delegeleri de belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı