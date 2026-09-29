Petkim, Master Plan kapsamında 70 milyon dolarlık FEED anlaşması imzaladı

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Petkim, uzun vadeli yatırım planı "Master Plan" projesi kapsamında yeni etilen, polipropilen ve polietilen ünitelerine yönelik mühendislik ve lisans anlaşmaları imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Master Plan kapsamında Technip Energies ile Uç Mühendislik Tasarımı (FEED) sözleşmesi imzalanırken, projede değerlendirilmekte olan polietilen ünitesi için Univation Technologies LLC ile lisans, polipropilen ünitesi için Lummus Novolen Technology GmbH ile lisans ve mühendislik, Mixed Feed Steam Cracker (MFSC) teknolojisi için de Technip Energies ile lisans anlaşması yapıldı.

SOCAR ile Technip Energies arasında temmuzda imzalanan İyi Niyet Anlaşması'nın ardından başlayan süreçte, Pre-FEED çalışmalarını takip eden FEED aşamasına geçildi. Bu aşamada projenin kapsamı ile teknik, ticari ve ekonomik parametreleri ayrıntılı olarak değerlendirilecek.

Toplam 70 milyon dolar kaynak ayrılan FEED çalışmalarının 2027 sonuna kadar tamamlanması ve olası nihai yatırım kararına temel oluşturması planlanıyor.

FEED çalışmalarının tamamlanmasının ardından nihai yatırım kararı alınması halinde Petkim'in yıllık 558 bin ton olan etilen kapasitesinin 1,2 milyon tona, yıllık 145 bin ton olan polipropilen kapasitesinin ise 550 bin tona çıkarılması hedefleniyor.

Master Plan kapsamında değerlendirilen yeni üniteler ve kapasite artışlarıyla şirketin toplam polimer üretiminin de mevcut seviyesinin iki katının üzerine taşınması öngörülüyor.

" Petkim'in geleceğine yaptığımız bir yatırım olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petkim Genel Müdürü ve SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev, FEED sözleşmesinin imzalanmasının projenin planlandığı doğrultuda ilerlediğini gösteren önemli bir aşama olduğunu belirtti.

FEED aşamasında projenin teknik ve ticari parametrelerini daha ayrıntılı değerlendireceklerini ve nihai yatırım kararına temel oluşturacak mühendislik çalışmalarını gerçekleştireceklerini aktaran Mirzayev, polietilen, polipropilen ve MFSC teknolojilerine yönelik anlaşmalarla projenin farklı bileşenlerinde de ilerleme sağlandığını kaydetti.

Mirzayev, FEED sürecine toplam 70 milyon dolar kaynak ayırdıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunu Petkim'in geleceğine yaptığımız bir yatırım olarak görüyoruz. Master Plan kapsamında değerlendirilen yatırımların, FEED çalışmalarının tamamlanmasının ardından olası nihai yatırım kararının alınmasıyla hayata geçirilmesi halinde, etilen ve polipropilen kapasitelerimizi önemli ölçüde artırmayı, toplam polimer üretimimizi ise mevcut seviyesinin iki katının üzerine taşımayı hedefliyoruz. Master Plan projemizi, Türkiye'nin petrokimya sektöründeki uzun vadeli ihtiyaçlarına cevap verecek, Petkim'in rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini destekleyecek stratejik bir dönüşüm projesi olarak değerlendiriyoruz. Bu aşamada atılan adımların, Petkim'in geleceğine ve Türkiye'nin petrokimya ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA