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Petkim'in İskele Modernizasyon Projesi Tamamlandı

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SOCAR Türkiye'ye bağlı Petkim, üretim kapasitesini artırmak üzere İskele-3 sahasında gerçekleştirilen modernizasyon projelerini tamamladı. Proje sayesinde, daha büyük gemilerin yanaşması sağlanacak ve yükleme-boşaltma işlemleri hızlanacak.

SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden Petkim'in üretim kapasitesini ve verimliliğini artıracak modernizasyon projeleri arasında yer alan "İskele Modernizasyon Projesi" kapsamındaki İskele-3 sahasındaki çalışmalar tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi Petkim'de, İskele Modernizasyon Projesi (PJMP) kapsamında İskele-3 sahasında gerçekleştirilen modernizasyon çalışmaları sonlandı.

Proje kapsamında, Petkim'in ihtiyaçları doğrultusunda İskele-3'ün uzunluğu ve derinliği artırılarak, limana daha büyük gemilerin yanaşmasına imkan sağlanacağı belirtiliyor. Ayrıca İskele-3'e ilave edilen modern yükleme sistemleri ve boru hatları sayesinde yükleme ve boşaltım operasyonlarının daha hızlı hale getirilerek, Petkim'in verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

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Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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