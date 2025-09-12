Perakende Zirvesi 2025 Sonuçlandı: Sektör Gündemi Belirlendi

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) öncülüğünde düzenlenen Perakende Zirvesi 2025, 10-11 Eylül tarihlerinde yapılan oturumların ardından sona erdi.

TPF'den yapılan açıklamaya göre, iki gün süren zirvede, organize gıda perakendesinin gündemindeki başlıca konular masaya yatırıldı, üreticiler ve tedarikçiler yeni ürünlerini sergiledi, yüzlerce sektör temsilcisi, ortak akıl için bir araya geldi.

Zirve kapsamında düzenlenen panellerde Perakende Yasası'ndaki eksiklikler, mağaza açılışları, özel marka ürünler, düşük gramaj, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, lojistik ve istihdam gibi konular ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcı firmalar ise raflara çıkacak yeni ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, Perakende Zirvesi'nin yüksek katılımla gerçekleşmesinin sektörün dayanışma ruhunu ortaya koyduğunu belirterek "İki gün boyunca sektörümüzün tüm tarafları aynı çatı altında buluştu." değerlendirmesini yaptı.

Üreticiler, tedarikçiler, perakendeciler ve sponsorların zirveye güçlü şekilde katılım gösterdiğini belirten Düzgün, bu birlikteliğin, sektörün geleceği adına güçlü bir mesaj verdiğini dile getirdi.

Düzgün, zirvenin perakende sektörüne yeni bir vizyon kazandırdığına da dikkati çekerek "Burada yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, önümüzdeki dönemde yol haritamızı belirleyecek. Bizler rekabeti mağaza sayılarıyla değil, sunduğumuz değerle yapma kararlılığındayız. Zirvemiz, ortak akılla sektörümüzü daha ileriye taşıyacak yeni projelere ilham verdi." ifadelerini kullandı.

Düzgün, zirve boyunca sektörün enflasyonla mücadelede ortaya koyduğu kararlılığın altını çizerek şunları kaydetti:

"Burada gördüğüm en önemli noktalardan biri, sektörümüzün enflasyonla mücadelede elini taşın altına koymaya hazır olmasıdır. Hem üreticilerimizin hem de perakendecilerimizin ortak tavrı, tüketiciyi korumaya dönük samimi bir iradeyi yansıtıyor. Bu dayanışma bana büyük bir umut verdi. Hep birlikte hareket ettiğimizde zorlukların üstesinden gelebileceğimize yürekten inanıyorum. Perakende Zirvesi bundan sonra da sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olacak. Bu yıl yeni adı ve genişleyen kapsamıyla düzenlediğimiz Perakende Zirvesi, geleneksel hale gelerek her yıl sektörümüzün yol gösterici platformu olacak. Katılan, katkı sağlayan ve destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."