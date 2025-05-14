Pegasus ve UC Berkeley'den Havacılıkta İnovasyon İşbirliği

Pegasus ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley (UC Berkeley) operasyonel verimliliği artıran yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçladıkları işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus'un Silikon Vadisi'nde kurduğu Pegasus Innovation Lab aracılığıyla yürütülecek işbirliği, UC Berkeley ile akademik bilgi ve teknolojik uygulamaları buluşturarak, havacılık sektöründe inovasyon odaklı dönüşüm hedefliyor.

Yapay zeka destekli veri analizlerinden yararlanılacak bu yeni dönemde, uçuş güvenliği, operasyonel süreçlerin dijitalleşmesi ve sürdürülebilir verimlilik artışı sağlanması amaçlanıyor. İşbirliği, Pegasus'un inovasyon vizyonunu uluslararası ölçekte pekiştirirken, UC Berkeley'nin akademik gücüyle teknoloji tabanlı çözümler geliştirilmesini sağlayacak.

Yeni seyahat deneyimi projeleri hayata geçirilecek

UC Berkeley'in MBA öğrencileriyle yürütüceği "Kolay Seyahat Deneyimi" projesi kapsamında da uçtan uca self servis seyahat çözümleri, dijital havacılık uygulamaları ve yolcu odaklı hizmet tasarımları geliştirilecek.

Pegasus, akademik dünyadaki yaratıcı yaklaşımları operasyonel ihtiyaçlarla birleştirerek, havacılıkta yolcu deneyimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Proje ile dijital dönüşümün hızlandırılması ve sektöre örnek teşkil edecek uygulamaların ortaya konması planlanıyor.

UC Berkeley işbirliğiyle düzenlenecek İnovasyon Fikir Maratonu ile yapay zeka destekli misafir deneyimi ve operasyonel süreçlerde dijitalleşme odaklı yaratıcı çözümler üretilecek. Ortaya çıkacak fikirlerin Pegasus'un teknoloji stratejilerine katkı sağlaması ve sektör genelinde örnek oluşturması hedefleniyor.

Ayrıca Pegasus çalışanlarına yönelik olarak yapay zeka ve veri analitiği alanlarında düzenlenecek eğitim programları ile hem teknik bilgi düzeyinin artırılması hem de veri temelli karar alma kültürünün kurumsallaşması amaçlanıyor.

Pegasus'un UC Berkeley ile kurduğu iş birliği, yalnızca bir proje ortaklığı olarak değil, bilgi paylaşımı, ortak akıl ve yetenek gelişimini esas alan üniversite-sanayi işbirliği modeliyle şekillenen uzun vadeli bir stratejik vizyon olarak konumlanıyor. Şirket, bu kapsamda havacılık sektöründe sürdürülebilir etki yaratmayı ve geleceğin hava yolu deneyimini bugünden şekillendirmeyi hedefliyor.