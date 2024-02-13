Pegasus'tan tepki çeken karar! Ekonomi sınıfı kabin bagajı hizmeti alamayacak
Türkiye'nin en çok tercih edilen havayolu şirketlerinden Pegasus, ayrımcılığa neden olan bir açıklama yaptı. Ekonomi sınıfı için kabin bagajı hizmetini kaldırdıklarını duyuran şirketten bilet alan yolcular, bagaj için ekstra ücret ödeyecek.
Sıkça tercih edilen havayolu şirketi Pegasus, ekonomi sınıfı için ücretsiz bagaj hizmetini kaldırdıklarını açıkladı. Ekonomi sınıfından bilet alan yolcular kabin bagajı hizmeti alamayıp sadece oturduğu koltuğun ödemesini yapmış olacak.
"FAKİRLER EŞYALARINI KUCAĞINDA TAŞIYACAK"
Pegasus yolcularının kabin bagajı hizmetinden yararlanamayacak olması tepkilere yol açtı. Skandal karara sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Fakirler eşyalarını kucağında taşıyacak. Fakirler de uçağa binmeyiversin. Otobüsle seyahat nelerine yetmiyor?" yorumları geldi.