PEGASUS Hava Yolları, Stevie Awards'ta 10 Ödül Kazandı

PEGASUS Hava Yolları, insan kaynakları alanındaki projeleriyle Stevie Awards for Great Employers 2025'te 10 farklı kategoride ödül kazanarak uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. İşe Alım ve İşveren Markası, Eğitim ve Gelişim, Yetenek Yönetimi ve İç İletişim alanlarındaki uygulamalarıyla öne çıkan Pegasus, aday ve çalışan deneyimine verdiği önemi bir kez daha tescil etti.

Şirket, bu yılki ödüllerde üçü altın, beşi gümüş ve ikisi bronz olmak üzere toplam 10 ödül kazandı. Havacılık ve savunma sektöründe 'Yılın İşvereni' seçilen Pegasus, aynı zamanda genç yetenekleri işe alım ve geliştirme süreçlerine yönelik özgün uygulamalarıyla takdir topladı. Genç yetenek kazanımı alanında yürütülen 'GoYoung' programı ve güçlü karma öğrenme yaklaşımıyla tasarlanan 'GoLead' liderlik programı altın ödüle layık görüldü.

Şirketin yenilikçi kabin memuru işe alım programı 'Cabin Crew Career Check', lider gelişimi ve iş sonuçlarına katkı odağındaki 'GoAhead' liderlik programı, çeşitlilik ve kapsayıcılığı esas alan 'Harmoni' girişimi ile iç iletişim ve yetenek yönetimi stratejileri gümüş ödül aldı. Genç istihdamına yönelik Staj programı 'JumpSeat' ve Pegasus Pilot Yetiştirme Programı da bronz ödüle değer bulundu.

Şirketten yapılan değerlendirmede "Stevie Awards 2025'te kazanılan bu başarı, Pegasus'un çalışan deneyimini iyileştirme ve genç yetenekleri bünyesine katma konusundaki stratejik vizyonunun bir yansıması oldu. Bu yıl 20'nci yaşını kutlayan Pegasus, insan odaklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir uygulamalarıyla havacılık sektöründe sadece misafirleri için değil, çalışanları için de ilham veren bir marka olma vizyonunu sürdürüyor" denildi.