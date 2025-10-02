Pegasus Hava Yolları'ndan KKTC'ye İlk Uçuş

Pegasus Hava Yolları, İGA İstanbul Havalimanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Ercan Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları, ağına yeni bir destinasyon ekleyerek İstanbul'dan KKTC uçuşlarına başladı.

Şirket, İstanbul Havalimanı'ndan KKTC'ye ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İlk etapta her gün tek sefer düzenlenecek uçuşlar, 23 Ekim'den itibaren günlük çift seferle haftada 14 frekansa çıkarılacak.

Pegasus Hava Yolları, 22 Ekim'e kadar KKTC'den İstanbul'a 17.45'te, İstanbul'dan KKTC'ye 20.25'te tek seferini yapacak. 23-25 Ekim tarihlerinde Ercan- İstanbul Havalimanı uçuşları 09.00 ve 17.45, İstanbul-Ercan Havalimanı uçuşları 11.40 ve 20.25 saatlerinde gerçekleştirilecek. 26 Ekim-28 Mart 2026 arasında ise Ercan- İstanbul Havalimanı arasında 09.05 ve 20.10, İstanbul-Ercan Havalimanı arasında 07.45 ve 18.30 saatlerinde sefer düzenlenecek.

İstanbul Havalimanı'ndan başlattığı seferlerle uçuş ağını güçlendiren Pegasus, bu yeni hatla misafirlerine esnek, konforlu ve kolay erişilebilir seyahat imkanı sunmayı hedefliyor.

" İstanbul Havalimanı'ndaki varlığımızı güçlendirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, başlayan yeni seferlerin uçuş ağlarını genişletme stratejilerinin önemli bir adımı olduğunu belirtti.

İstanbul Havalimanı'ndaki varlıklarını güçlendirdiklerini vurgulayan Dedeköylü, misafirlerine hem İstanbul hem de KKTC yönünde daha fazla esneklik ve kolay erişim imkanı sunmaya başladıklarını aktardı.

Dedeköylü, "İstanbul Havalimanının da eklenmesiyle Türkiye ile KKTC arasında toplam 11 farklı noktadan uçuşla en fazla seferi olan hava yolu konumundayız. Türkiye ve KKTC arasındaki ulaşımda üstlendiğimiz bu önemli rolü güçlendirmeye, KKTC'nin turizm gelişimini desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın da Pegasus Havayolları'nın KKTC'ye uçuş başlatmasından büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Aydın, "İzmir seferlerinin ardından eklenen bu yeni hat, hem Pegasus'un uçuş ağını genişletmesine hem de İGA İstanbul Havalimanı'nın bölgesel ve küresel aktarma merkezi olma gücünü daha da pekiştirmesine katkı sağlayacak. Pegasus'un başarılarının devamını diliyor, önümüzdeki dönemde yeni hatlarla uçuş ağını daha da genişleterek sefer sayısını artırmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.