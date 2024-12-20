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Pegasus Hava Yolları'ndan 200 Uçaklık Boeing Siparişi

Pegasus Hava Yolları'ndan 200 Uçaklık Boeing Siparişi
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Pegasus Hava Yolları, büyüme hedefleri doğrultusunda Boeing ile 200 uçaklık yeni bir sipariş anlaşması imzaladı. İlk uçaklar 2028'de teslim alınacak. Bu sipariş, şirket tarihindeki en büyük sipariş olma özelliği taşıyor.

Pegasus Hava Yolları, büyüme hedefleri doğrultusunda filosunu daha da güçlendirmek için Boeing ile toplam 200 uçaklık yeni bir sipariş anlaşması imzaladı. Yeni siparişe ait ilk uçaklar 2028 yılından itibaren Pegasus filosuna katılacak. Bu, şirket tarihinde bugüne kadar verilen en büyük sipariş olma özelliği taşıyor.

Filosunu yeni nesil uçaklarla büyüten Pegasus Hava Yolları, küresel çapta önde gelen bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda önemli bir yatırıma imza attı. Şirket, 2028 yılı ve sonrasındaki 10 yıla ait uçak ihtiyacına yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, Boeing ile 200 adet Boeing 737-10 model uçağı kapsayan bir sipariş anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında 2028'den itibaren teslim edilecek şekilde ilk 100 uçak için kesin sipariş verildi; ilerleyen yıllar için ise kesin siparişe çevrilebilir ilave 100 adede kadar uçak için satın alma opsiyonu bulunuyor. Sözleşmenin toplam değeri 200 adet Boeing 737-10 uçağı için güncel liste satış fiyatları üzerinden 36 milyar ABD doları seviyesinde.

Yapılan açıklamaya göre; Pegasus tarihindeki bu en büyük sipariş, şirketin büyüme hedeflerini desteklerken, 2050 sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma stratejisiyle uyumlu kazanımlar sağlayacak. Bu anlaşmanın, ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü ortaklıkların kurulması ve mevcut olanların geliştirilmesi için önemli bir adım niteliğinde olduğu belirtildi.

Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, imzalanan anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemize net nakit ve en büyük katma değer oluşturan, pandemi sonrası rekorlar kırarak büyüyen turizm sektörümüzün önde gelen bir paydaşı olarak yeni rekorlar kırmak, turizmde 100 milyon misafir ve 100 milyar dolar gelir hedefimize ulaşmak için kendi kulvarımızda var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'de ve yurt dışında büyüme, yeni rotalar açarak uçuş ağımızı genişletme hedeflerimiz doğrultusunda, filomuza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Halen 4,5 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç filosuna sahibiz. Dünyada en genç filo sahibi hava yolları arasında ilk sıralardayız. Boeing firmasıyla imzaladığımız anlaşmayla toplam 200 adet Boeing 737-10 model uçak için siparişimizi verdik. İlk etapta kesin siparişini verdiğimiz 100 adet uçak, 2028 yılından itibaren filomuza katılmaya başlayacak. Geri kalan 100 uçak için opsiyonumuzu kesin siparişe dönüştürmeyi, piyasa koşulları ve filomuzun ihtiyaçları doğrultusunda önümüzdeki yıllarda değerlendireceğiz. Boeing uçakları, Pegasus'un 1990 yılında havacılık sektörüne giriş yaptığı günden bu yana operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçası oldu; filomuzu yeni Boeing 737-10 model uçaklarla büyüteceğimiz için heyecanlıyız. İş birliğimizin ülkemizin havacılık sanayisinde yerel üretim, teknoloji transferi, AR-GE, eğitim ve istihdam alanlarında yeni fırsatlar oluşturacağına olan inancımız tam. Bu sipariş, Boeing'in 2017 yılında devletimiz ile başlattığı MHİ-Milli Havacılık İnisiyatifi (NAI-National Aerospace Initiative) kapsamında değerlendirildiğinde gerek Türk üreticilerine ve gerekse de havacılık endüstrimize yeni kapılar ve üretim ile ihracat imkanı sağlayacaktır" dedi.

Boeing'in 737 MAX ailesinin en büyük tek koridorlu uçağı olma özelliğini taşıyan Boeing 737-10, kısa ve orta mesafeli uçuşlar için yüksek verimlilik sunuyor. Boeing 737-10, üzerindeki CFM International LEAP-1B motorları sayesinde önceki nesil uçaklara göre yüzde 20 daha düşük yakıt tüketimiyle öne çıkıyor. 230'a kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip Boeing 737-10, geniş kabin ve büyük bagaj bölmeleriyle dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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