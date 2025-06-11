Pegasus Hava Yolları, '2025 BEST Award' ile Uluslararası Başarıyı Tescilledi

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Pegasus Hava Yolları, Yetenek Geliştirme Derneği tarafından verilen '2025 BEST Award' ödülüne layık görüldü. Şirket, öğrenme ve gelişime verdiği önem ve yenilikçi çözümleri ile uluslararası başarı sağladı.

Pegasus Hava Yolları, öğrenme ve gelişim organizasyonlarından Yetenek Geliştirme Derneği (Association for Talent Development-ATD) tarafından "2025 BEST Award" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ATD Uluslararası Konferansı kapsamında takdim edilen ödül, Pegasus'un kurumsal öğrenmeye verdiği önemin ve dijital teknolojilerle zenginleştirilmiş yenilikçi gelişim çözümlerinin uluslararası düzeydeki başarısını tescilledi.

BEST Award ödülleri tüm organizasyon genelinde öğrenme ve yetenek gelişimiyle iş sonuçlarına doğrudan etki eden kurumları ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Dünyanın farklı bölgelerinden 57 kuruluşun yer aldığı listeye Pegasus, "Sen Yeter ki Öğrenmek İste" yaklaşımıyla şekillenen öğrenme kültürü ve yetenek gelişimini merkeze alan stratejik bakış açısıyla yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dilara Oğur, insan kaynaklarına yaptıkları yatırımları geleceği de inşa etmenin en değerli yolu olarak gördüklerini belirtti.

Oğur, Pegasus olarak öğrenmeyi teşvik eden ve herkes için erişilebilir kılan bir kültür oluşturmak için uzun yıllardır kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayarak, "ATD tarafından verilen BEST Award, bu çabanın ve inancın uluslararası alanda takdir edilmesinden duyduğumuz büyük gururun bir simgesidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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