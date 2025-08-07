Paycell, Yeni Özelliklerle Dijital Ödeme Deneyimini Geliştiriyor

Turkcell'in dijital ödeme platformu Paycell, finansal çözümlerine üç yeni özellik daha ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Paycell kullanıcıları artık TR karekod üzerinden tüm banka kartlarıyla işlem yapabilme, çift yönlü yurt dışı para transferi ve Android cihazlarla temassız ödeme servislerini rahatlıkla kullanabiliyor.

Yeni güncellemeyle kullanıcılar Paycell cüzdana kaydettikleri kartlar ile TR Karekod üzerinden ödeme yapabiliyor. Böylece yalnızca Paycell kartla değil, farklı banka kartlarıyla da uygulama üzerinden işlem yapılabiliyor.

Paycell, yurt dışı para transferi hizmetini de genişleterek 100'den fazla ülkeye yapılan gönderimlerin yanı sıra Avrupa ve Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye yapılan transferler de Paycell Money Transfer uygulamasıyla destekleniyor. Aylık 400 bin liraya kadar transfer yapılabilen sistem, 7/24 kesintisiz işlem imkanı sunuyor. Öte yandan sabit işlem ücreti ve rekabetçi döviz kuru oranlarıyla hizmet veriliyor.

Android işletim sistemine sahip telefon kullanıcıları, fiziksel kartlara ihtiyaç duymadan temassız ödeme işlemi gerçekleştirebiliyor. Paycell uygulamasına bağlı kartlar, telefon POS cihazına yaklaştırılarak kullanılabiliyor. Belirli bir tutarın altındaki işlemler şifre gerekmeden tamamlanabiliyor. Bu özellik, hızlı işlem ihtiyacını karşılayan pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, Paycell olarak Turkcell kalitesi, farkı ve teknolojisiyle ödeme sistemleri alanında geliştirdikleri çözümlerle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırdıklarını belirtti.

Dolaz, geliştirdikleri hizmetlerin kullanıcı deneyimini hız ve erişilebilirlik açısından ileriye taşıdığı gibi, ödeme alışkanlıklarını dijital platformlara taşıma hedeflerine de katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Türkiye'den dünyanın dört bir yanına uzanan güçlü hizmet ağımızla hem kullanıcı deneyimini iyileştirecek hem de finansal kapsayıcılığı geliştirecek yenilikçi çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.