YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Pay Senedi Yatırımcı Sayısı Son 1 Yılda Büyük Artış Gösterdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mart sonu kapanış verileri itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 93,75 artarak 8 milyon 225 bin 125 kişi oldu

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Mart sonu kapanış verileri itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 93,75 artarak 8 milyon 225 bin 125 kişi oldu.

Mart sonu kapanış verileri itibarıyla bakiyeli hesap sayısı son 1 yılda yüzde 67,80 artarak 15 milyon 667 bin 64 oldu.

Toplam bakiyeli yatırımcı sayısı yüzde 58,19 arttı

Mart sonu kapanış verileri itibarıyla toplam bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 58,19 artarak 11 milyon 351 bin 544 kişi olurken kayıtlı yatırımcı sayısı 34 milyon 763 bin 775 kişiye ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Finans Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title