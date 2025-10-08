Patnos'ta Patates Hasadı Başladı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde patates hasadı başladı. İlçe genelinde üreticiler tarlalara inerek sezonun ilk ürünlerini toplamaya başladı.

Patnoslu çiftçiler, bu yılki hasattan memnun olduklarını belirtti. Çiftçi Fecri Yanar, yaptığı açıklamada, "Bu sene patates verimimiz oldukça iyi. Hava şartları da üretim sürecinde bizi destekledi. Emeğimizin karşılığını alıyoruz, bundan dolayı mutluyuz" dedi.

Patnos'un tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan patates, hem ilçe ekonomisine hem de bölge istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Hasadın önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. - AĞRI