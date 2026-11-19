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Pasifik Grubu, şirketleri ve ortaklarının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin gündeme getirilen iddialara yönelik yaptığı açıklamada, söz konusu işlemlerin farklı tarihlerde ve farklı hukuki niteliklerde gerçekleştirildiğini, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Grubun açıklamasında, Temmuz 2025'te Pusula Portföy bünyesinde açılan hesaplar üzerinden oluşturulan PHB fonunun, yalnızca grup ortakları ve ilişkili bir şirketin katılımcısı olduğu, TEFAS'a kapalı özel bir fon niteliği taşıdığı belirtildi. Fonun tasfiye sürecindeki ve çok sayıda yatırımcısı bulunan diğer fonlarla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı kaydedildi.

Pasifik GYO payları üzerinden gerçekleştirilen işlemlere değinilen açıklamada, ortakların 510 milyon adet payı 3,17 lira birim fiyatla satmasının ardından şirkete sermaye avansı aktardığı ve devamında tahsisli sermaye artırımı gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu işlemlerin şirketin finansman ihtiyacını karşılamak ve öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapıldığı belirtilen açıklamada, 2025 ve 2026'nın ilk dört ayında PHB fonundan ortaklara aktarılan toplam 3,23 milyar liralık net nakdin tamamının PSGYO pay satışlarından kaynaklandığı ve Pasifik GYO'nun 5 milyar liralık tahsisli sermaye artırımı sürecinde kullanıldığı bildirildi.

PASEU paylarının PHB fonuna devrine ilişkin işlemlerin de yalnızca grup ortakları ve şirketler arasında gerçekleştiği, bu işlemler nedeniyle diğer fon yatırımcılarının haklarının etkilenmediği savunuldu.

Açıklamada, Pasifik Teknoloji'nin PP4 fon paylarının 1 milyar 505 milyon lira bedelle grup bünyesindeki halka açık olmayan bir şirkete devredilmek üzere sözleşmeye bağlandığı, devir bedelinin alış maliyetinin enflasyonla güncellenmesiyle belirlendiği aktarıldı.

Pusula Portföy tarafından yönetilen diğer fonların yatırım, finansman ve teminat işlemlerinin Pasifik Grubu'nun kontrolünde veya sorumluluğunda olmadığı belirtilen açıklamada, PASEU hisselerinin teminat gösterildiği işlemlerin de grubun dışında gerçekleştiği ifade edildi.

Pasifik Grubu, beş halka açık şirketinde 500 bini aşkın yatırımcının bulunduğuna dikkati çekerek, şirketlerin ve ortaklarının itibarını hedef alan gerçeğe aykırı iddialara karşı hukuki ve cezai süreçleri işleteceklerini bildirdi.

Kaynak: AA