Pasaport, sürücü belgesi, kimlik kartı, aile cüzdanı! Hepsine zam geldi

Pasaport, sürücü belgesi, kimlik, aile cüzdanı gibi değerli kağıt diye nitelendirilen belgeler zamlandı. Söz konusu kalemlere yüzde 19 zam gelirken, yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranının altında kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü, "değerli kağıtlar" kategorisindeki resmi evrakların ücretlerini güncelledi. Tebliğ, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

HANGİ BELGELER ZAMLANDI?

Tebliğe göre zamlanan belgeler arasında pasaport, sürücü belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, noter kağıtları, araç tescil belgeleri ve bazı yabancı çalışma izin belgeleri bulunuyor.

YENİ ÜCRETLER

Pasaport: 1.351 TL

Sürücü belgesi: 1.690 TL

TC kimlik kartı: 220 TL (doğum/değiştirme), 440 TL (kayıp)

Motorlu araç tescil belgesi: 1.511 TL

İş makinesi tescil belgesi: 1.261 TL

Yabancı çalışma izin ve muafiyet belgesi: 964 TL

Noter kâğıdı ve beyannameler: 149 TL

Protesto ve vekaletname gibi belgeler: 298 TL

Banka çekleri (her bir yaprak): 95 TL