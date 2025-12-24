Haberler

Pasaport, sürücü belgesi, kimlik kartı, aile cüzdanı! Hepsine zam geldi

Pasaport, sürücü belgesi, kimlik kartı, aile cüzdanı! Hepsine zam geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pasaport, sürücü belgesi, kimlik kartı, aile cüzdanı gibi değerli kağıt diye nitelendirilen belgelere 2026'da geçerli olmak üzere yüzde 19 zam geldi. Yeni fiyatlar 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

  • Pasaport, sürücü belgesi, kimlik kartı ve aile cüzdanı gibi belgelere yüzde 19 zam uygulandı.
  • Zamlanan belgeler arasında pasaport, sürücü belgesi, TC kimlik kartı, noter kağıtları, araç tescil belgeleri ve bazı yabancı çalışma izin belgeleri bulunuyor.
  • Yeni ücretler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Pasaport, sürücü belgesi, kimlik, aile cüzdanı gibi değerli kağıt diye nitelendirilen belgeler zamlandı. Söz konusu kalemlere yüzde 19 zam gelirken, yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranının altında kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü, "değerli kağıtlar" kategorisindeki resmi evrakların ücretlerini güncelledi. Tebliğ, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

HANGİ BELGELER ZAMLANDI?

Tebliğe göre zamlanan belgeler arasında pasaport, sürücü belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, noter kağıtları, araç tescil belgeleri ve bazı yabancı çalışma izin belgeleri bulunuyor.

YENİ ÜCRETLER

Pasaport: 1.351 TL

Sürücü belgesi: 1.690 TL

TC kimlik kartı: 220 TL (doğum/değiştirme), 440 TL (kayıp)

Motorlu araç tescil belgesi: 1.511 TL

İş makinesi tescil belgesi: 1.261 TL

Yabancı çalışma izin ve muafiyet belgesi: 964 TL

Noter kâğıdı ve beyannameler: 149 TL

Protesto ve vekaletname gibi belgeler: 298 TL

Banka çekleri (her bir yaprak): 95 TL

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Ekonomi
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Kurtulan olmadı
İşte Ankara'da düşen uçakta can veren Libya Genelkurmay Başkanı'nın son görüntüleri

Resmi davetle geldi, Ankara'da düşen uçakta can verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Tedesco'dan transfer açıklaması

Gecenin tek heyecanlandıran haberini verdi
Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'na 3 puanla başladı

Afrika Uluslar Kupası'nda ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın