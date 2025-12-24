Pasaport, sürücü belgesi, kimlik kartı, aile cüzdanı! Hepsine zam geldi
Pasaport, sürücü belgesi, kimlik kartı, aile cüzdanı gibi değerli kağıt diye nitelendirilen belgelere 2026'da geçerli olmak üzere yüzde 19 zam geldi. Yeni fiyatlar 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.
- Pasaport, sürücü belgesi, kimlik kartı ve aile cüzdanı gibi belgelere yüzde 19 zam uygulandı.
- Zamlanan belgeler arasında pasaport, sürücü belgesi, TC kimlik kartı, noter kağıtları, araç tescil belgeleri ve bazı yabancı çalışma izin belgeleri bulunuyor.
- Yeni ücretler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Pasaport, sürücü belgesi, kimlik, aile cüzdanı gibi değerli kağıt diye nitelendirilen belgeler zamlandı. Söz konusu kalemlere yüzde 19 zam gelirken, yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranının altında kaldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü, "değerli kağıtlar" kategorisindeki resmi evrakların ücretlerini güncelledi. Tebliğ, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
HANGİ BELGELER ZAMLANDI?
Tebliğe göre zamlanan belgeler arasında pasaport, sürücü belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, noter kağıtları, araç tescil belgeleri ve bazı yabancı çalışma izin belgeleri bulunuyor.
YENİ ÜCRETLER
Pasaport: 1.351 TL
Sürücü belgesi: 1.690 TL
TC kimlik kartı: 220 TL (doğum/değiştirme), 440 TL (kayıp)
Motorlu araç tescil belgesi: 1.511 TL
İş makinesi tescil belgesi: 1.261 TL
Yabancı çalışma izin ve muafiyet belgesi: 964 TL
Noter kâğıdı ve beyannameler: 149 TL
Protesto ve vekaletname gibi belgeler: 298 TL
Banka çekleri (her bir yaprak): 95 TL