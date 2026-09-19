Haberler

Pardus Portföy hisse fonu yüzde 84,13 kayıpla haftanın en çok kaybettireni oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+153 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, yüzde 84,13 düşüşle haftanın en fazla kaybettireni oldu. Agesa Hayat ve Emeklilik'in teknoloji fonu ise yüzde 12,81 azalışla emeklilik fonlarında haftanın en fazla kaybettireni oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 84,13 düşüşle Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 12,81 azalışla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,067349-84,13
DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,05598-80,34
HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,137576-77,23
PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,092607-56,92
HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)6,384747-55,56
PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,005239-47,04
PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,420895-45,72
HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)75,319632-44,73
MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,190126-41,07
AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,332285-38,62
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,014131-12,81
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,01554-9,43
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,300076-8,55
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,214684-8,03
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009042-7,74
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,26084-7,43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,270273-7,17
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,375925-7,14
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,073795-6,96
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,130394-6,75
(Bitti)

Kaynak: AA
Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti
Ücretli öğretmen, 'İşe alındım' diye gittiği okuldan aldığı cevapla şoke oldu

Ücretli öğretmen "İşe alındım" diye gitti, aldığı cevapla şoke oldu
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi

2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor

Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı

Sahneye çocukları çağıran Bülent Ersoy harçlık verirken kesenin ağzını açtı

Bonkör Diva: Kesenin ağzını açtı, çocuklar havalara uçtu
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheliye işlem

Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem! Aralarında Uğur da var
Gaziosmanpaşa'da taciz iddiası sonrası sokak ortasında saldırı! Çift darbedildi, o anlar kamerada

Taksi beklerken eski komşularıyla karşılaştılar! Sonrası kamerada
Milli forma gururu! Adil Demirbağ'dan duygusal mesaj

A Milli Takım'a çağrılan Adil'den ilk sözler
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi

Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan iki isim için karar