Papara'nın Faaliyet İzni İptal Edildi

Güncelleme:
Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğ ile Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izni iptal edildi.

Papara'nın faaliyet izninin iptal edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Papara Elektronik Para A.Ş.'ye 21.04.2016 tarih ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 15'inci maddesinin birinci fıkrası, 18'inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19'uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
