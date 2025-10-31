Haberler

Papara'nın Faaliyet İzni İptal Edildi

Güncelleme:
Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, şirketin elektronik para ihraç etme yetkisi sona erdi.

PAPARA'nın faaliyet izninin iptal edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Papara Elektronik Para A.Ş.'ye 21.04.2016 tarih ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 15'inci maddesinin birinci fıkrası, 18'inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19'uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
