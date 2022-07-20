Pandemide kazaların sayılarının düştüğü an itibarıyla trafik hasarı ödenmediği için trafik sigorta şirketleri primlerini mantıklı olmayan seviyelerde...

Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu Genel Sekreteri ve Afyonkarahisar Sigorta Acenteleri Derneği (AFSAD) Başkanı Bekir Özerdem, sigorta poliçelerinin üç kat artmasının nedenini açıkladı. Özerdem, pandemi döneminin sona ermesiyle maddi hasarlı ve ölümlü kazaların arttığını ve buna bağlı olarak sigorta primlerinin de üç kat yükseldiğini aktardı.

Geçen yıla oranla üç kat artan sigorta primlerini uzmanlar kazalardaki artışa bağlarken, yedek parça maliyetlerindeki afaki fiyat artışı primlere de yansıdı. Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu Genel Sekreteri ve Afyonkarahisar Sigorta Acenteleri Derneği (AFSAD) Başkanı Bekir Özerdem, pandemide hiç kimsenin araçlarını trafiğe çıkarmadığını ve dolayısıyla mevcut trafik kazalarının sayısının oldukça düştüğünü aktardı. Özerdem, "Kazaların sayılarının düştüğü an itibarıyla trafik hasarı ödenmediği için trafik sigorta şirketleri primlerini mantıklı olmayan seviyelerde sözde rekabet anlamında oldukça düşürdüler. Pandemi süreci bitti ve bütün hayat normale döndü, yine caddeler, sokaklar, tatil beldeleri araçlarla dolmaya başladı ve haliyle trafik kazaları, maddi hasarlı ve ölümlü trafik kazaları çoğaldı. Hal böyle olduğu zaman dünya genelinde özellikle ülkemize yansıyan kur artışı olayı altüst etti ve geçen sene satın aldığın proje bugün asgari üç katına çıkarak sektörde çok ciddi bir anlamsızlığın yaşanmasına sebep oldu. Geçmiş senelerdeki fiyatların üç katına çıktığını söylüyoruz. En basit geçen sene 500 liraya tanzim edilen sigorta poliçesi, bugün bin 500-2 bin lira seviyelerinde tüketiciye sunulmaya başlandı. Tabii bunun artışında, yükselişinde de dolar kurundaki yükseklik çok ciddi sebebiyet verdi. Ülkedeki araçların tamamının yedek parçaları yurt dışına endeksli. Parça yurt dışından geldiği zaman da kura endeksli. Kur yükseldiği zaman dolayısıyla sigorta primleri de yükseliyor" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi