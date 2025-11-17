Haberler

Pamukkale ve Karahayıt, 2026'dan Önce Avrupa'nın Gözdesi Olacak

Güncelleme:
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale ve Karahayıt, Avrupa tur şirketlerinin ilgisini çekmeye başladı. 2026 yılı için yapılan rezervasyonlarla bölgede rekor ziyaretçi sayısı bekleniyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Pamukkale ve Karahayıt termal suları son dönemlerde Avrupa ülkelerin ilgisi çekmeye başladı. Avrupa tur şirketlerinin bölgede faaliyet gösteren otellerle yeni sözleşmeler imzalaması ve 2026 rezervasyonlarına sezon öncesi gösterilen ilgi 2026 yılının Pamukkale ve Karahayıt için yıldız bir yıl olacağına işaret ediyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Pamukkale Hierapolis Örenyeri, her yıl yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Genel olarak yereli turistleri ve Uzak Doğu ülkelerinden ve Latin ülkelerinden turistleri ağırlayan Pamukkale ve Karahayıt artık Avrupa ülkelerinin de dikkatini çekiyor. Son yıllarda Avrupa ülkeleri tarafından gösterilen ilgi Avrupa tur şirketlerininde dikkatini çekerek bölgedeki oteller ile yeni sözleşmeler imzalamaya başladı. Uzak Doğu ve Latin ülkelerinin yanı sıra artık Avrupa ülkelerinden turist kafilelerini ağırlamayı hazırlanan Pamukkale ve Karahayıt için 2026 yılında ziyaretçi sayısının rekor kırması bekleniyor.

2026 yılı için Pamukkale ve Karahayıt'a ilginin yoğun olduğunu ve bölgede faaliyet gösteren birçok otelin 2026 rezervasyonlarını doldurduğunu belirten Adempira Termal Otel Genel Müdürü Recep Altuntaş, "2026 yılı sezonunda Ocak, Şubat ve Mart aylarına olan ilgi yoğun ama Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının rezervasyonlarında geçen yıla kıyasla bir düşüş var ama sezon gelinde güzel bir ilgi var. Sezon geneline bakıldığında bölgedeki tüm otellerimiz hemen hemen dolu. Yıl sonuna kadar yoğun bir ziyaretçiyle sezonu tamamlayacağımıza inanıyoruz. 2026 yılının Eylül, Ekim ve Kasım aylarında yani son baharda ziyaretçi sayısında rekor kıracağımıza inanıyoruz. Kış sezonunda da iç pazar adı verdiğimiz etken devreye giriyor. Yılbaşı tatili, sevgililer günü ve okulların yarı yıl tatiline girmesi gibi özel günler kış sezonunu hareketlendiriyor" dedi.

Son dönemlerde Avrupa ülkelerinden bölgeye yoğun ilgi göstermeye başladığını ifade eden Recep Altuntaş, "Pamukkale ve Karahayıt Termal kaplıcalarına son dönemlerde, Uzak Doğu ve Latin ülkelerinden yoğun bir ilgi var. Önceden Avrupa ülkelerinden çok bir ilgi görmüyorduk ama yine son dönemlerde oralardan da yeni misafirlerimiz ilgi göstermeye başladı. Bölgemizde yeni tur şirketlerin anlaşmalar yapıyor. Bölgemize yeni şirketlerin gelmesinin de 2026 sezonuna büyük katkı sağlayacağına ve yıldız bir sezon yaşayacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

