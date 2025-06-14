Pamukkale Üniversitesi Rektörü Güngör'den Sanayi Odası'na Ziyaret

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Güngör'den Sanayi Odası'na Ziyaret
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Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'na iade-i ziyarette bulunarak üniversite-sanayi iş birliğini değerlendirdi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'na iade-i ziyarette bulundu.

Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'na iade-i ziyarette bulundu. DSO Başkan Yardımcısı Mehmet Serter ve DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş'ın da katıldığı ziyarette, Rektör Güngör, göreve gelmesinden bugüne değin PAÜ'de gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı. Ayrıca üniversite-sanayi iş birliği, Denizli Model Fabrika konsepti çerçevesinde birlikte yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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