Palm yağı ithalatında her parti ürün analiz edilecek

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren palm yağı ve türevlerinden her parti üründen numune alınarak analiz yapılacağını duyurdu. Yeni düzenleme ile mevzuata aykırı ürünlerin ithalatına izin verilmeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM), yılbaşından itibaren ithal edilecek palm yağı ve türevlerinde her parti üründen numune alınarak analiz yapılacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 5 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan Türk Gıda Kodeksi (TGK) Bulaşanlar Yönetmeliği'yle, palm yağı dahil olmak üzere bitkisel sıvı ve katı yağlarda oluşabilen işleme bulaşanları için yasal sınırların belirlendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, "3-monokloropropandiol" (3-MCPD) ve "glisidil yağ asidi esterleri" (glisidol) için maksimum limitlerin tanımlandığı belirtilen açıklamada, belirlenen bu limitlere sektörün uyum sağlayabilmesi amacıyla öngörülen 2 yıllık geçiş süresinin 31 Aralık'ta dolacağı ve bu limitlerin zorunlu olarak uygulanacağı ifade edildi.

"Mevzuata aykırı ürünlerin ithalatına izin verilmeyecek"

Açıklamada, yeni denetim sürecine ilişkin şunlar kaydedildi:

"1 Ocak 2026 tarihinden itibaren, Bitkisel Gıda ve Yem ile Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerin İthalat Kontrollerine Dair Uygulama Talimatı kapsamında yürütülen ithalat resmi kontrollerinde, menşe ülkesine bakılmaksızın palm yağı ve fraksiyonlarından (palm olein, palm kernel stearin gibi) 3-MCPD ve glisidol analizleri için her parti üründen (yüzde 100) numune alınacaktır. Yapılacak analizler, TGK Bulaşanlar Yönetmeliği'nde yer alan maksimum limitlere göre değerlendirilecek olup, mevzuata aykırı ürünlerin ithalatına izin verilmeyecektir."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
