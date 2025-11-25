Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde 'Kendini İyi Hisset' Festivali

Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi, "Palladium Wellness Fest" ile kent yaşamının artırdığı stresle başa çıkmak isteyenleri bir araya getirdi.

"Kendini İyi Hisset" temasıyla Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen festival, kent sakinlerine şehirden uzaklaşamadan "içsel duraklama" imkanı sundu.

Festival süresince düzenlenen "mindfulness saatleri" yoğun kalabalığın ortasında sessiz anlara olanak verirken hikaye saatlerinde çocuk ve yetişkinler için motivasyon ve farkındalık süreçleri oluşturuldu.

"Kentte artan stres seviyeleri karşısında erişilebilir bir nefes alanı oluşturma" amacıyla düzenlenen ve 9 gün süren etkinlik boyunca katılımcılar, bitki çayı, ortam kokusu, mum yapımı, doğal taş bileklik ve çiçek ekim atölyelerinin de aralarında bulunduğu çeşitli uygulamalara katıldı.

Ayrıca festival kapsamındaki atölyelerle farklı yaş gruplarının, ilgi alanlarına göre etkinliklere dahil olmasına olanak sunuldu.

Etkinlikte, "mindfulness" seanslarından "iyi hissetmeye" dayalı atölyelere kadar birçok uygulamayla ziyaretçilere "içsel duraklama" deneyimi oluşturmak hedeflendi. Ayrıca etkinlikteki "sessizlik atölyeleri" ve "anda kalma egzersizleri", yoğun tempoda zihinsel bir duraklama oluşturması nedeniyle ilgi gördü.

"Atölyeler, kişinin kendini iyi hissedebilmesi üzerine tasarlandı"

Palladium Proje yöneticisi ve Nuit Ajans Başkanı Tuba Kılıç Almalı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Projenin ruhunda 'Kendini İyi Hisset' teması var. Bütün detaylar ve tüm atölyeler olgunlaştırılırken de kişinin kendini iyi hissedebilmesi üzerine tasarlandı. Her bir ziyaretçimize katıldıklarında da sorduk, 'Gerçekten size kendinizi hissetmenizi sağlayabildik mi?' Her birinden, bir alışveriş merkezinin içerisinde bu duyguyu yaşayabilmelerinin çok mümkün olacağını düşünmezlerken bu duyguyu yaşadıklarını duyduk. Projenin amacı da buydu, hepimizin iyi hissetmesi."

Şehir yaşamının getirdiği dinamiğin herkese yüklediği bazı sorumluluklar olduğuna işaret eden Almalı, sorumluluklara rağmen aralarda küçük molalar verip, bu molaların içerisinde kişinin kendini iyi hissedeceği duygulara yer vererek hayatı dengeleyebileceğini düşündükleri dile getirdi.

Almalı, projenin bir "farkındalık yaratma" üzerine dizayn edildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu anlamda aslında toplumsal farkındalığı ve iyileşmeyi desteklemek istiyoruz. Toplumsal iyileşme de hepimiz bir bütün olarak hareket ettiğimiz için, şehir yaşamında yaşadığımız o dinamiklerin seyrinden bize kurtulma fırsatı veriyor. Ayrıca projenin ruhunda nezaket ve zarafet var. Katılımcılarımızın her birine bunu hissettirdiğimizi ve kendilerinin de buna cevap verdiğini gördük. O nezaket ve zarafet duygusu o kadar güzel bir şey ki bunu elden bırakmadığımızda aslında olumsuz giden her şeyi de iyileştirebileceğimizi düşünüyoruz."

Etkinlik katılımcılarından Ayşegül Engin de Palladium açıldığından beri AVM'yi sürekli ziyaret ettiklerini belirterek, "Burada böyle bir etkinliğin planlanması, bu koşturmanın, stresli hayatın içinde insanlara çok iyi hissettirdi, özellikle kendime. 10 dakika da olsa, yarım saat de olsa böyle kendinize vakit ayırmak çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz, bu tarz etkinlikleri daha çok görmek istiyoruz." diye konuştu.