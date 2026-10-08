Palau bayraklı kruvaziyer Astoria Grande, 447 yolcuyla Bodrum Limanı'na bağlandı

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Palau bayraklı kruvaziyer "Astoria Grande", 447 yolcuyla Bodrum'a geldi.

Kuşadası Limanı'ndan hareket eden 193 metre uzunluğundaki Astoria Grande, sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na bağlandı. Ağırlıklı olarak Rus misafirlerin bulunduğu gemide, 447 yolcu ve 359 mürettebat yer alıyor. Astoria Grande'nin akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı