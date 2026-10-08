Haberler

Palau bayraklı kruvaziyer Astoria Grande, 447 yolcuyla Bodrum Limanı'na bağlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Palau bayraklı kruvaziyer Astoria Grande, 447 yolcuyla Bodrum Limanı'na bağlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Palau bayraklı kruvaziyer Astoria Grande, 447 yolcuyla sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na bağlandı. Kuşadası'ndan gelen 193 metre uzunluğundaki gemide ağırlıklı Rus misafirler bulunuyor; geminin akşam Marmaris'e hareket edeceği belirtildi.

Palau bayraklı kruvaziyer "Astoria Grande", 447 yolcuyla Bodrum'a geldi.

Kuşadası Limanı'ndan hareket eden 193 metre uzunluğundaki Astoria Grande, sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na bağlandı. Ağırlıklı olarak Rus misafirlerin bulunduğu gemide, 447 yolcu ve 359 mürettebat yer alıyor. Astoria Grande'nin akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ebru Yaşar ile saat devi Richard Mille'in kızından samimi kareler

Dünyaca ünlü markanın varisiyle samimi poz! Ebru Yaşar'ın yakın dostu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi

Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte bu hale geldi
Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün

Özgür Özel'den gözdağı: Bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı

24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Britney Spears aile gezisinde görüntülendi! Yüzünü maskeyle kapattı

Dünyaca ünlü yıldızı tanıyabildiniz mi? Oğullarıyla böyle görüntülendi
Oyuncu Sydney Sweeney ile Marilyn Monroe'nun akraba olduğu ortaya çıktı

Bu benzerlik tesadüf değilmiş! Aralarındaki bağ ortaya çıktı
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak

Belediye Başkanı açıkladı! Çöken binayla ilgili isyan ettiren gerçek
Şener Üşümezsoy'un uyardığı noktada art arda depremler

Şener Üşümezsoy’un işaret ettiği yerde peş peşe depremler