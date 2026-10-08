Palau bayraklı kruvaziyer Astoria Grande, 447 yolcuyla Bodrum Limanı'na bağlandı

Palau bayraklı kruvaziyer Astoria Grande, 447 yolcuyla Bodrum Limanı'na bağlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Palau bayraklı kruvaziyer Astoria Grande, 447 yolcuyla sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na bağlandı. Kuşadası'ndan gelen 193 metre uzunluğundaki gemide ağırlıklı Rus misafirler bulunuyor; geminin akşam Marmaris'e hareket edeceği belirtildi.
Palau bayraklı kruvaziyer "Astoria Grande", 447 yolcuyla Bodrum'a geldi.
Kuşadası Limanı'ndan hareket eden 193 metre uzunluğundaki Astoria Grande, sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na bağlandı. Ağırlıklı olarak Rus misafirlerin bulunduğu gemide, 447 yolcu ve 359 mürettebat yer alıyor. Astoria Grande'nin akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na hareket edeceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı