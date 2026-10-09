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Palau bayraklı Astoria Grande kruvaziyeri 447 yolcuyla Marmaris'e yanaştı

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Palau bayraklı Astoria Grande kruvaziyeri 447 yolcuyla Marmaris'e yanaştı
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Palau bayraklı Astoria Grande kruvaziyeri, 447 yolcu ve 359 personelle Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Yolcular gümrük işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı gezdi; bir kısmı çevredeki tarihi ve doğal yerlere günlük turlara katıldı.

"Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 447 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Bodrum Limanı ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren Palau bayraklı gemi, limanın büyük iskelesine yanaştırıldı. 194 metrelik kruvaziyerde, çoğu Rus uyruklu 447 yolcu ve 359 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcular, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı gibi turistik yerleri ziyaret etti.

Yolcuların bir kısmı limanda bekleyen otobüs ve ciplere binerek çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlere düzenlenen günlük turlara katıldı.

"Astoria Grande"nin gece demir alarak Antalya Limanı'na gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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