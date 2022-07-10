Palandöken: "Bağ-Kur emekli aylıklarına düzenleme yapılmalı"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Memurlara yapılan ek gösterge düzenlemesi gibi, esnaf ve çiftçi gibi Bağ-Kur'lu çalışanların da emekli aylıklarına düzenleme yapılmalı" dedi.

Bağ-Kur emekli aylıklarına düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Memurlara yapılan ek gösterge düzenlemesi gibi esnaf ve çiftçi gibi Bağ-kur'lu çalışanların da emekli aylıklarına düzenleme yapılmalı. Sosyal güvenlikte uygulanan norm birliğinde geç kalınmamalı. Öte yandan esnaf ve sanatkarlarımızın emekli olduktan sonra iş yeri kapatma zorunluluğu kaldırılmalı ve mevcut ruhsatları devam etmeli" ifadelerini kullandı.

Günümüz şartlarında Bağ-Kur emekli aylıklarının düşük kaldığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yapılan son düzenleme ile asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkarılırken memurlar için de 3600 ek gösterge düzenlemesi yapıldı. Ancak 3 bin 500 TL'den başlayan Bağ-Kur'lu çalışanların emekli aylıkları çok düşük. Toplumda en çok çalışan kesim olan, dükkanındaki ürünleri satarak geçimini sağlayan Bağ-Kur'lu esnafımız ile çiftçilerin emekli aylıkları asgari ücretin altında kalmamalı. Sosyal güvenlikteki norm birliğine göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı birleştiğine göre emekli aylıkları da eşitlenmeli" dedi.

(ARY-BC-SO-E)