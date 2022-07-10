Palandöken: "Bağ-Kur emekli aylıklarına düzenleme yapılmalı" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Palandöken: "Bağ-Kur emekli aylıklarına düzenleme yapılmalı"

İhlas Haber Ajansı - Alirıza Yıldırım - Ekonomi
 - Güncelleme:

Palandöken: "Bağ-Kur emekli aylıklarına düzenleme yapılmalı" Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Memurlara yapılan ek gösterge düzenlemesi gibi, esnaf ve çiftçi gibi Bağ-Kur'lu çalışanların da emekli aylıklarına düzenleme yapılmalı" dedi.

Palandöken: "Bağ-Kur emekli aylıklarına düzenleme yapılmalı"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Memurlara yapılan ek gösterge düzenlemesi gibi, esnaf ve çiftçi gibi Bağ-Kur'lu çalışanların da emekli aylıklarına düzenleme yapılmalı" dedi.

Bağ-Kur emekli aylıklarına düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Memurlara yapılan ek gösterge düzenlemesi gibi esnaf ve çiftçi gibi Bağ-kur'lu çalışanların da emekli aylıklarına düzenleme yapılmalı. Sosyal güvenlikte uygulanan norm birliğinde geç kalınmamalı. Öte yandan esnaf ve sanatkarlarımızın emekli olduktan sonra iş yeri kapatma zorunluluğu kaldırılmalı ve mevcut ruhsatları devam etmeli" ifadelerini kullandı.

Günümüz şartlarında Bağ-Kur emekli aylıklarının düşük kaldığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yapılan son düzenleme ile asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkarılırken memurlar için de 3600 ek gösterge düzenlemesi yapıldı. Ancak 3 bin 500 TL'den başlayan Bağ-Kur'lu çalışanların emekli aylıkları çok düşük. Toplumda en çok çalışan kesim olan, dükkanındaki ürünleri satarak geçimini sağlayan Bağ-Kur'lu esnafımız ile çiftçilerin emekli aylıkları asgari ücretin altında kalmamalı. Sosyal güvenlikteki norm birliğine göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı birleştiğine göre emekli aylıkları da eşitlenmeli" dedi.

(ARY-BC-SO-E)

İhlas Haber Ajansı / Alirıza Yıldırım - Ekonomi

Yerel Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title