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Palamut ve torik sezonu erken başlıyor: 15 Ağustos

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- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Palamut ve torik avcılığında uzatma ağlarıyla ekmeğini kazanan küçük ölçekli balıkçılarımız için sezonu 15 gün erkene çekiyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, palamut ve torik avcılığında, küçük ölçekli balıkçılar için sezonun erkene çekilerek, 15 Ağustos itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kıyı balıkçılarının yıllardır beklediği müjdeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Yumaklı, palamut ve torik avcılığında yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını belirtti.

Yumaklı, yeni dönemle ilgili şunları kaydetti:

"Palamut ve torik avcılığında uzatma ağlarıyla ekmeğini kazanan küçük ölçekli balıkçılarımız için sezonu 15 gün erkene çekiyoruz, 15 Ağustos itibarıyla başlatıyoruz. Rabb'im balıkçılarımızın rızkını bol, ağlarını bereketli eylesin."

Kaynak: AA
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