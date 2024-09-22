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Palamut Fiyatları Gürcistan'a Kaçışla Yükseldi

Palamut Fiyatları Gürcistan'a Kaçışla Yükseldi
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Ordu'daki palamut fiyatları, sezonun ilk haftasında tanesi 40 liraya kadar düştükten sonra, balığın Gürcistan'a kaçması nedeniyle 120 liraya yükseldi. Balıkçı esnafı, avlanan palamudun azalmasıyla fiyatların arttığını belirtti.

Ordu'da, sezonun ilk haftasında tanesi 40 liraya kadar gerileyen palamudun fiyatı, balığın Gürcistan'a kaçması nedeniyle 120 TL'ye yükseldi.

Denizlerde 1 Eylül tarihinden itibaren tezgahları süsleyen palamut, sezonun ilk günlerinde tanesi Ordu'da 70 liradan satıldı. Gün geçtikçe 500 gramlık palamut balığının tanesi 40 liraya kadar geriledi. Bu yıl bol miktarda avlanan palamut, hem vatandaşların, hem de balıkçıların yüzünü güldürdü. Fiyatı artarak devam eden palamudun fiyatı, balığın Gürcistan açıklarına kaçması nedeniyle yükselişe geçti. Tezgahlarda 800 gramlık palamut balığı 120 olunca bazı vatandaşlar fiyatı yüksek buldu, bazıları ise fiyatların kırmızı et ve tavuk fiyatlarına göre normal olduğunu söyledi.

Altınordu ilçesinde balıkçı esnafı Aydın Ceylan, palamut balığının soğuk sulara kaçmaya başladığını belirterek, "Palamut sezon başında 50 TL'ydi, 400 gramlık palamudu 40 liraya sattığımız da oldu. Şuanda balıklar büyüdü, 800 grama kadar büyüdü. Büyük olanları da gününe göre 80-90-100 lira gibi fiyatlara sattık. Şuanda palamut balığı sezonun ilk günlerine göre az avlanıyor. Bu nedenle palamudun tanesi 120 liraya kadar yükseldi. Bazı vatandaşlara göre fiyatı yüksek olsa da rağbet fazla. Bundan sonraki süreci tahmin edemeyiz, bol da çıkabilir, az da çıkabilir" dedi.

Öte yandan tezgahlarda deniz somonu 150, barbun 250, kanca çinakop 250, kaya mezgit 150, kalkan 500-600, deniz levreği 250, istavrit 100, kanca mezgit 300 ve sarı kanat çinakopun kilosu 350 liradan satılıyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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