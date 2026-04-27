Özyeğin Üniversitesi'nden "Kentsel Diyalog_Nişantepe" sergisi

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı, "Kentsel Diyalog_Nişantepe" sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sektörel Proje Uygulamaları Dersi kapsamında geliştirilen sergi, farklı topluluklar arasındaki diyalog imkanlarını ele alıyor.

Öğrenci Merkezi'nde kamusal erişime açık olarak ziyaret edilebilen sergi, öğrencilerin gözlem ve deneyimlerini kaleme alarak oluşturduğu yazılardan meydana geliyor.

Deneme, kurgu ve farklı yazı türleri üzerinden geliştirilen çalışmalar, kentsel bağlamlarda alternatif karşılaşma alanları öneriyor.

Öte yandan, öğrencilerle Mekanda Adalet Derneği temsilcileri, sergi kapsamında düzenlenen Kentsel Ayrışma ve İş Birliği Paneli ile bir araya geldi.

Panelde öğrenciler dönem boyunca geliştirdikleri gözlem ve önerileri paylaşırken, dernek temsilcileri "mekansal adalet" ve "birlikte yaşam" pratiklerine ilişkin saha deneyimlerini aktarıyor.

Ayrıca serginin parçası olarak oluşturulan "Kentsel Diyalog_Nişantepe" kolektif panosu da öğrencilerin üretimleri üzerinden şekillenen düşünme alanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sektörel Proje Uygulamaları Dersi Yürütücüsü Dr. Özlem Bahadır, dersin odağında, öğrencilerin kentteki dönüşümler karşısında kendi konumlarını sorgulamaları ve bu süreci deneyimlemeleri olduğunu belirterek, "Üniversite konum almayı öğretir, müdahaleyi mümkün kılacak düşünme biçimleri geliştirir." ifadesini kullandı.