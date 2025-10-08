Özyeğin Üniversitesi'nde Seçkin Liderler Programı Başladı

Özyeğin Üniversitesi, ÖzÜ Seçkin Liderler programıyla sanat, bilim, girişimcilik, eğitim ve sivil toplum gibi farklı alanlarda küresel etki yaratmış liderleri yıl boyunca üniversite topluluğuyla bir araya getirecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, program farklı disiplinlerde ulusal ve uluslararası düzeyde fark yaratan liderleri, öğrencilerle ve akademik toplulukla bir araya getirecek şekilde tasarlandı.

Programa katılan liderlerin Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve idari kadrosu ile birebir etkileşim kurarak ortak projeler yürütmesi hedefleniyor.

Programın ilk konukları, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eski Direktörü ve No Bias AI? Kurucusu Gülser Corat ile Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort olacak. Liderler, kampüste düzenlenecek seminer, çalıştay, panel ve mentorluk oturumlarına katılarak deneyimlerini paylaşacak.

"Seçkin Misafir Liderler" programı, katılımcı liderlerin ÖzÜ'de yaklaşık 10-15 günlük bir zaman diliminde aktif olarak yer almalarını, öğrencilerle doğrudan temas kurmalarını ve üniversitenin stratejik inisiyatifleriyle gerçekleştirilen ortak çalışmalarda bulunmalarını amaçlıyor.

Bu sayede, liderlerin deneyimleri öğrencilere ve akademiye aktarılmakla kalmayacak, aynı zamanda somut ve kalıcı değer yaratacak projelere dönüşecek.

"ÖzÜ'nün girişimci odaklı vizyonunu güçlendirecek"

Her yıl farklı temalar çerçevesinde yapılandırılacak program kapsamında yönetici, girişimci, bilim insanı, sanatçı, eğitimci ve sivil toplum liderleri gibi isimler üniversite topluluğu ile bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, programın dönüştürücü potansiyeline dikkati çekerek, öğrencilerini sadece teorik bilgiyle değil, hayatın içinden, fark yaratmış liderlerle buluşturarak yetiştirmek istediklerini belirtti.

Tan, "Bu liderlerin bilgi, deneyim ve vizyonlarından hem öğrencilerimiz hem de öğretim üyelerimiz, idari kadromuz da faydalanacak. Program, ÖzÜ'nün girişimci ve etki odaklı vizyonunu daha da güçlendirecek." değerlendirmesini yaptı.