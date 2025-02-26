Özyeğin Üniversitesi, EÇEM enerji depolama için Vestel Mobilite ile anlaştı

Özyeğin Üniversitesi, Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) tarafından yürütülen AB Ufuk Avrupa LEGOFIT Projesi için Vestel Mobilite Enerji Depolama Sistemi'ni (EDS) çözüm ortağı olarak seçti. Üniversitenin yurt binasına entegre edilen enerji depolama sistemi verimli, çevre dostu ve kesintisiz güç sağlayacak.

Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) kampüste enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçen LEGOFIT Projesi için Vestel Mobilite ile anlaştı. EÇEM Direktörü Prof. Dr. M. Pınar Mengüç liderliğinde, araştırmacılar Dr. Cem Keskin ve Gökçe Tomrukçu ve ÖzÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Göktürk Poyrazoğlu katkılarıyla yürütülen çalışma, ÖzÜ Teknik Hizmetler Müdürlüğü ve Konaklama Hizmetleri Müdürlüğü'nün destekleri ile hayata geçirildi. Bu projede, Vestel Mobilite'nin yüksek verimliliğe sahip yerli batarya enerji depolama sistemi temel çözüm olarak kullanıldı. Vestel Mobilite'nin sunduğu yenilikçi enerji yönetimi sayesinde, çok düşük enerji tüketimi ve karbon salınımına sahip bir yapı oluşturularak, üniversitenin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı kapsamında desteklenen LEGOFIT Projesi sayesinde, Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü'ndeki bir öğrenci yurduna entegre edilen 150 kWh kapasiteli Vestel Mobilite batarya enerji depolama sistemi, üstün teknolojisi sayesinde, enerji kesintisi durumunda hızlıca devreye giriyor. 20 milisaniyenin altında bir tepki süresine sahip sistem, ani enerji kesintilerine karşı kesintisiz bir güç kaynağı sunarak, kullanıcıların herhangi bir aksaklık hissetmeden enerjiye erişimini garanti altına alıyor. Proje, öğrencilere güvenli, sürdürülebilir ve verimli bir enerji altyapısı sunarken, enerji dönüşümünde yeni bir model oluşturuyor.

Özyeğin Üniversitesi EÇEM Direktörü Prof. Dr. M. Pınar Mengüç yaptığı açıklamada; "Kampüsümüzde enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz yenilikçi LEGOFIT projemiz için arzu ettiğimiz sistemi, Vestel Mobilite'nin tedariğiyle bugün hayata geçirdik. Kampüsümüzün Yurt-6 Binası'ndaki Vestel Mobilite Enerji Depolama Sistemi, Türkiye'de bina ölçeğinde uygulanan ilk kabin tipi enerji depolama sistemi olma özelliğini taşıyor. Bu yenilikçi sistem, kampüsümüzde enerji verimliliğini artırarak yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlayacak. Bu proje, yalnızca üniversitemiz için değil, aynı zamanda Türkiye'deki yeşil bina ve sürdürülebilir kampüs projeleri için de önemli bir model teşkil ediyor. LEGOFIT projesi kapsamında geliştirilen bu teknoloji, enerji dönüşümüne katkı sunarak kesintisiz, düşük karbonlu ve akıllı yaşam alanlarının yaygınlaşmasını destekliyor" ifadelerini kullandı.

Vestel Mobilite Batarya Satış Genel Müdürü Yardımcısı Mert Uygun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vestel Mobilite olarak enerji depolama teknolojileri alanındaki uzmanlığımızı, Özyeğin Üniversitesi gibi ülkemizin önemli bir eğitim kurumuyla birleştirme fırsatı yakaladık. LEGOFIT projesi kapsamında öğrenci yurtlarında hayata geçirdiğimiz batarya depolama sistemleri, enerji kesintisi anında devreye girerek binanın kesintisiz güç ihtiyacını karşılayacak. Proje, sıfır emisyon hedeflerimize katkıda bulunurken sürdürülebilir enerji dönüşümüne önemli bir örnek teşkil edecek. Proje sürecinde elde ettiğimiz bilgi birikimi ve teknik kazanımlar, gelecekte farklı üniversite kampüslerinde ve ticari yapılarda uygulanabilecek model çözümler sunmamıza da imkan tanıyacak" diye konuştu.

Kampüslerde sürdürülebilir enerji modeli

Üniversite ve EÇEM tarafından hayata geçen LEGOFIT projesi kapsamında öğrenci yurdu için gerekli batarya enerji depolama sistemi şirket ekibi tarafından geliştirilerek başarıyla devreye alındı. Proje kapsamında sunulan 150 kWh kapasiteli enerji depolama sistemi, binanın 30 kW'lik ortalama enerji ihtiyacı düşünüldüğünde, yaklaşık 5 saatlik kesintisiz enerji sağlama kapasitesine sahip. Gece saatlerinde daha düşük enerji tüketimi ile bu süre 7-8 saate kadar uzayabiliyor. Proje ile geleneksel dizel jeneratörlerin saatte 2-3 litre yakıt tüketmesiyle oluşan maliyetler ortadan kalkarken, karbon salınımı da minimuma indirilecek.

Şirket tarafından geliştirilen batarya depolama sistemleri, kesintisiz, çevre dostu ve esnek bir enerji yönetimi sağlıyor. Bu sistemler, enerji arz güvenliğini en yüksek seviyeye çıkarırken, şebekeye bağımlılığı azaltarak karbon ayak izini de düşürüyor.

Yeni iş birlikleri gündemde

Uygun, LEGOFIT Projesi'nin, enerji verimliliği konusunda geleceğin konut standartlarını belirleyen bir model oluştururken, şirketin katkılarıyla sürdürülebilir enerji dönüşümüne öncülük edeceğini dile getirdi. Uygun gelecek dönemde, bu projede elde edecekleri deneyim ve teknik kazanımları farklı üniversiteler ve ticari yapılarla paylaşarak, benzer projelerin hayata geçirilmesini hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

10 farklı ülkeden 20 ortak kuruluşun iş birliğiyle bina yenileme ve inşaat süreçlerinde enerji verimli konutlar oluşturmayı hedefleyen bir girişim olan LEGOFIT Projesi, mevcut yapıların enerji etkinliğini artırmayı ve yeni konutları yüksek verimli standartlara kavuşturmayı amaçlıyor. - İSTANBUL