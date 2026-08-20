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Didim'de 3 taşınmaz satışına onay

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) bazı taşınmazların satışına ilişkin alınan kararlara onay verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) bazı taşınmazların satışına ilişkin alınan kararlara onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre ÖİB adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesindeki 5 bin 38,82 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 140 milyon 950 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Tayyip Koyuncu'ya, 3 bin 236,99 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 90 milyon 655 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Ege Yonca Yapı İnşaat Taahhüt Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye, 6 bin 689,79 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın ise 186 milyon 985 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Diyar Koyun'a satışı uygun bulundu.

Kaynak: AA
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