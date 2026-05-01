Özelleştirme İdaresi, Ankara'nın Kalecik ilçesindeki bir taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara'nın Kalecik ilçesindeki bir taşınmazın satışına onay verdi.

ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Kalecik ilçesi Halitcevriaslangil Mahallesi'ndeki 113 bin 940,59 metrekarelik taşınmazın, 6 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Zen Petrol Turizm Taşımacılık Tarım Sanayi Ticaret AŞ'ye satılması onaylandı.