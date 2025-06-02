Özelleştirme İdaresi 24 İhalede 9,4 Milyar Lira Teklif Aldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Nisan Mayıs aylarında gerçekleştirilen 24 ihalelere toplam 9,4 milyar lira tutarında teklif alındı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Nisan Mayıs aylarında toplam 24 ihale gerçekleştirildi. Katılımcıların yoğun bir ilgi gösterdiği ihalelerde 24 ihale için yaklaşık 230 yatırımcı şartname alındı. Bu çerçevede gerçekleştirilen ihalelere toplam 9,4 milyar lira tutarında teklif alındı. - ANKARA